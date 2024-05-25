Advertisement
MUSIK

Ruth Sahanaya Obati Rindu di Java Jazz Festival 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:01 WIB
Ruth Sahanaya Obati Rindu di Java Jazz Festival 2024
Ruth Sahanaya di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi senior Ruth Sahanaya sukses menghibur para penonton di Java Jazz Festival 2024. Di hari pertama, Jumat (24/5/2024), Uthe, sapaan Ruth berhasil mengobati kerinduan para penonton yang ingin menyaksikan langsung penampilannya.

Bukan kali pertama, Uthe mengungkap dirinya selalu bahagia saat manggung di Java Jazz Festival. Penyanyi 57 tahun ini tetap energik dan bikin nostalgia penonton.

Ruth Sahanaya Obati Rindu di Java Jazz Festival 2024

“Selalu senang ada di panggung Java Jazz Festival. Many time over,” ucap Uthe di atas panggung.

Di usia nyaris kepala 6, Uthe tetap tampil elegan dan bersemangat. Pesonanya begitu terpancar saat mengenakan dress hitam di atas panggung.

Sederet lagu hits-nya pun dibawakan oleh Uthe dan sukses bikin penonton asyik sing along bersama. Penampilannya dibuka dengan lagu Astaga yang dibawakannya secara solo.

Tak sendirian, Uthe pun memanggil penyanyi lainnya yakni Andien, Teddy Adhitya hingga Teza Sumendra naik ke atas panggung. Mereka bernyanyi bersama membawakan lagu Bawa Daku Pergi.

Performa mereka begitu ikonik dan energik di atas panggung JJF 2024 ini diiringi lantunan aransemen musik. Lagu tersebut juga menutup momen kebersamaan mereka di JJF 2024 ini.

