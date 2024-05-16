Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tora Sudiro Jadi Mantan Residivis Hijrah di Series Vision+ Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:53 WIB
Tora Sudiro Jadi Mantan Residivis Hijrah di Series Vision+ <i>Kartu Keluarga</i>
Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Aktor Tora Sudiro comeback berakting di layar kaca lewat series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Series bergenre drama keluarga ini akan memulai debutnya pada bulan ini.

Tora berperan sebagai Ustadz Soleh Bejo dalam series arahan Sukhdev Singh tersebut. Karakter nyentrik sang ustadz akan membawa banyak momen lucu dan menarik dalam series ini. 

Serial Kartu Keluarga bercerita tentang seorang single mother yang terpaksa menjalani pernikahan palsu demi mendapatkan kartu keluarga. Hal itu diperlukan sebagai syarat agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit.

Selain Tora Sudiro, serial Kartu Keluarga juga dibintangi sederet aktor ternama lainnya, seperti Bunga Zainal, Dimas Anggara, Roy Marten, Tio Pakusadewo, Oline Mendeng, dan Cindy Nirmala.

Tora Sudiro jadi mantan residivis hijrah di series Kartu Keluarg. (Foto: MNC Media)

Akting Tora Sudiro sebagai ustadz nyentrik dalam Kartu Keluarga bis Anda ikuti lewat Vision+. Pastikan Anda sudah memiliki aplikasinya yang bisa diunduh gratis di Play Store dan App Store di sini dan bagikan pengalaman terbaik Anda bersama Vision+.

Total delapan episodenya bisa Anda tonton dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. 

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

