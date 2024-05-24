Sederhana, Begini Cara Danilla Riyadi Hilangkan Stres

JAKARTA - Danilla Riyadi punya cara sederhana dalam melepas stress di tengah kesibukannya sebagai musisi.

Wanita 34 tahun itu lebih menyukai menghabiskan waktu menonton film di rumah.

Adapun genre film favoritnya cukup beragam mulai dari dokumenter hingga horor.

"Dokumenter atau horor. Kalau horor biasanya psychological horor Jepang lumayan cuma bukan yang banyak, pas ada aja, ah kurang serem, ganti," kata Danilla Riyadi di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat belum lama ini.

"Tapi kebanyakan dokumenter sih, soalnya kan real," tambahnya.

Selain itu, Danilla juga punya cara lain melepas stress. Bukan healing ke gunung, pelantun Senja Diambang Pilu ini lebih memilih berkumpul bersama teman dekat untuk sekedar bertukar pikiran maupun kulineran bersama.