Danilla Riyadi Hobi Masak, Didikan Ibunda untuk Hidup Mandiri

JAKARTA - Danilla Riyadi dikenal sebagai salah satu musisi wanita yang hobi masak. Dia pun punya alasan khusus memilih hobi itu diluar musik.

Danilla mengaku sejatinya tak belajar secara khusus untuk mengolah makanan. Akan tetapi, hobinya itu ditularkan oleh sang bunda sejak dirinya masih kecil.

"Nggak belajar. Dari dulu dari kecil masak. Maksudnya kan kita butuh makan ya, jadi kita harus bisa masak," ucap Danilla Riyadi di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat belum lama ini.

Danilla menyebut sang bunda memang sengaja mendidiknya untuk bisa memasak. Hal itu dipercaya mampu membuat anak-anaknya hidup mandiri di kemudian hari.

"Kalau di keluarga aku memang diwajibkan mau perempuan atau laki-laki menurut mamahku tuh harus bisa masak. Karena siapa tau kamu terjebak di hutan, kamu sendiri maka kamu harus bisa berpegang pada dirimu sendiri. Jadi masak itu wajib mau cewe cowok buat mamahku," tutur Danilla.

Ditanya soal masak favorit, pelantun Ada Di Sana itu tak menjawabnya secara gamblang. Hanya, Danilla mengaku sangat gemar mengonsumsi mie.

"Yang paling cepet kejawab dan kepikiran itu doang soalnya. Karena suka makan ya jadi saya masak," ungkap penyanyi 34 tahun itu.

