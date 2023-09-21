Danilla Riyadi Bongkar Riders Manggung, Wajib Ada Dispenser hingga Jamu Pelancar Haid

JAKARTA - Danilla Riyadi mengungkapkan riders uniknya saat manggung. Di hadapan wartawan, pelantun Berdistraksi ini pun tak ragu membeberkan dua permintaan yang harus dipenuhi untuk menunjang aksi panggungnya.

Meski begitu, riders Danilla Riyadi cenderung tidak merepotkan pihak panitia acara. Salah satu riders yang wajib ada di area backstage Danilla Riyadi adalah air mineral dalam dispenser dan jamu pelancar haid lantaran ia sangat gemar mengkonsumsi minuman herbal meski tak mengalami datang bulan.

"Di riders saya itu harus ada ada air mineral galon atau dispenser," ujar Danilla Riyadi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023.

"(Riders minuman pelancar haid) Karena saya suka banget jamu," timpalnya.

Bukan tanpa sebab Danilla jauh lebih memilih air galon dalam dispenser ketimbang botol sekali pakai. Pasalnya, wanita 33 tahun ini ingin berkontribusi dalam mengurangi sampah plastik dari kegiatan manggungnya.

"Karena kita pakai minuman botol kemasan, jadi semua pada pakai tumbler dan itu krusial daripada snack-snack yang lainnya," ungkap Danilla.

"Yang pasti mengurangi sampah botol, karena biasanya habis minum ada setengah dibuang aja udah engga tahu punya siapa padahal," lanjutnya.