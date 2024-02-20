Dimeriahkan Danilla Riyadi, Supermusic Superstar Intimate Session 2024 Hadir di 25 Kota

JAKARTA – Supermusic Superstar Intimate Session 2024 akan segera diselenggarakan di 25 kota tahun ini. Perhelatan spesial ini menampilkan konsep yang unik karena menggabungkan unsur musik, seni, dan kewirausahaan dalam satu wadah. Diinisiasi oleh Supermusic, acara ini akan menampilkan sejumlah penampil mulai dari musisi, seniman visual, hingga pengusaha muda.

Dengan konsep intimate, acara ini menawarkan berbagai kegiatan seru bersama para finalis dan pemenang dari Supermusic Superstar dan Super Adventure Superpreneur. Mereka antara lain Shock Monkey (Juara 1 Superstar kategori musik), Dwarsa Sentosa (Juara 2 Superstar kategori musik), Antara Putra (Juara 2 Superstar kategori seni), Artaji (Juara 3 Superstar kategori seni), Conture Concrete Lab (Juara 1 Superpreneur 2023), Kong Vector (Juara 2 Superpreneur 2023), Faith and Fate (Finalis Superstar Musik). Tidak hanya itu, Superfriends juga akan disuguhkan dengan kehadiran bintang tamu di setiap kota, seperti Danilla Riyadi, For Revenge, Stand Here Alone, Perunggu, dan banyak lagi.

Pada tahap awal, Supermusic Superstar Intimate Session akan dimulai di lima kota, yaitu Tasikmalaya pada 23 Februari di Bento Kopi, Garut pada 26 Februari di Kopi Jaya, Cirebon pada 29 Februari di Himas Social Space, Jakarta Timur pada 3 Maret di Gading Festival Stage A Sedayu City, dan Karawang pada 8 Maret di Dali Coffee.

Perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono, menyatakan bahwa Superstar Intimate Session 2024 diselenggarakan untuk memuaskan keinginan Superfriends yang menginginkan hiburan serba lengkap dengan konsep acara yang intim. Gelaran ini menggabungkan pertunjukan musik, seni, pameran, talkshow, hingga karaoke dalam satu paket secara intim.

“Dengan line-up yang keren, Supermusic Superstar Intimate Session 2024 akan menjadi acara yang paling dinanti karena kami akan melakukan roadshow hingga 25 kota. Ini juga menunjukkan konsistensi dan komitmen Supermusic sebagai wadah ekspresi dan interaksi generasi muda dengan berbagai bakat yang dimiliki, mulai dari musik, seni, hingga kewirausahaan,” jelas Aloysius yang akrab disapa Tiyok.

Ia juga menekankan bahwa melalui Supermusic Superstar Intimate Session, pengunjung tidak hanya akan terhibur dengan berbagai pertunjukan dan karya seni yang menarik, tetapi juga akan terinspirasi dan memiliki pengalaman baru yang tak terlupakan. “Pastinya akan mendapatkan berbagai pengetahuan baru yang bermanfaat. Karena kami juga menyelenggarakan sesi talkshow intimate bertajuk Meet The Superstars bersama para ahli di bidang musik, seni, dan kewirausahaan,” tambah Tiyok.

Di setiap kota, Supermusic Superstar Intimate Session akan menampilkan tiga bagian, yaitu musik, seni, dan kewirausahaan. Dari segi musik, akan ada local heroes sebagai bintang tamu, pertunjukan musik langsung dari finalis Superstar kategori musik, serta sesi karaoke yang akan dipandu oleh pembawa acara karaoke lokal setiap kota. Sementara di bidang seni, akan ada mini galeri yang memamerkan instalasi seni, serta aksi melukis langsung dari para finalis Superstar kategori seni.

Terdapat pula Superpreneur Showcase yang akan memanjakan Superfriends dengan tampilan produk-produk khusus dari finalis Superpreneur. Jangan lupa juga sesi Meet The Superstars yang merupakan talkshow interaktif dengan topik menarik seputar musik dan seni bersama narasumber Superstar dan Superpreneur, serta musisi dan seniman visual yang ahli di bidangnya.