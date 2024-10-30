Advertisement
Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik Album Telisik (Lagi), Unduh Gratis di Trebel

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:30 WIB
Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik Album Telisik (Lagi), Unduh Gratis di Trebel
Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik di Balik Album Telisik (Lagi). (Foto: Instagram/@danillariyadi)
JAKARTA - Danilla Riyadi resmi merilis ‘Telisik (Lagi)’, album dengan format reinterpretasi dan remaster dari ‘Telisik’ yang dirilisnya sedekade silam. Lewat album barunya itu, dia ingin menghubungkan masa lalu dan masa kini.

Album ‘Telisik (Lagi)’ sekaligus menjadi bukti evolusi bermusik Danilla selama 10 tahun terakhir. Saat tampil di Take Over Campaign bersama Trebel Indonesia, penyanyi 34 tahun itu memperkenalkan tiga dari total delapan track dalam album tersebut.

Danilla Riyadi
Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik di Balik Album Telisik (Lagi).

Lagu Buaian, menurut Danilla Riyadi, bercerita tentang bagaimana setiap orang bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri. “Jadi, tak seharusnya kita menuntut orang memiliki perasaan yang sama dengan kita,” tuturnya. 

Single Senja di Ambang Pilu bertutur tentang sebuah kerinduan, sementara Ada di Sana menggambarkan cara mencintai seseorang dengan elegan. Track lain yang tak kalah manis dalam album ini adalah duet Danilla dan Rendy Pandugo dalam Wahai Kau.

Danilla menjelaskan, melakukan duet karena ingin memberikan nuansa dewasa dalam album tersebut. Tak hanya menampilkan pertumbuhan konsep dan musikalitasnya sebagai musisi, album itu juga memperlihatkan sisi emosional sang artis dengan pendengarnya.

Selain ketiga lagu di atas, Danilla Riyadi juga akan segera merilis ‘Telisik (Lagi)’ versi deluxe album. Nah album tersebut kini bisa Anda dengarkan dan unduh gratis melalui aplikasi Trebel Music.

Danilla Riyadi
Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik di Balik Album Telisik (Lagi).

Jadi jangan lupa mengunduh aplikasi tersebut melalui App Store dan Play Store. Lalu unduh dan dengarkan lagu-lagu favorit Anda melalui Trebel kapan saja dan di mana saja, tanpa bayaran apapun.

Trebel Music merupakan satu-satunya aplikasi musik gratis dan resmi yang mendukung masyarakat untuk menikmati musik berkualitas. 

 

