Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik Album Telisik (Lagi), Unduh Gratis di Trebel

Danilla Riyadi Ungkap Fakta Menarik di Balik Album Telisik (Lagi). (Foto: Instagram/@danillariyadi)

JAKARTA - Danilla Riyadi resmi merilis ‘Telisik (Lagi)’, album dengan format reinterpretasi dan remaster dari ‘Telisik’ yang dirilisnya sedekade silam. Lewat album barunya itu, dia ingin menghubungkan masa lalu dan masa kini.

Album ‘Telisik (Lagi)’ sekaligus menjadi bukti evolusi bermusik Danilla selama 10 tahun terakhir. Saat tampil di Take Over Campaign bersama Trebel Indonesia, penyanyi 34 tahun itu memperkenalkan tiga dari total delapan track dalam album tersebut.

Lagu Buaian, menurut Danilla Riyadi, bercerita tentang bagaimana setiap orang bertanggung jawab terhadap perasaannya sendiri. “Jadi, tak seharusnya kita menuntut orang memiliki perasaan yang sama dengan kita,” tuturnya.

Single Senja di Ambang Pilu bertutur tentang sebuah kerinduan, sementara Ada di Sana menggambarkan cara mencintai seseorang dengan elegan. Track lain yang tak kalah manis dalam album ini adalah duet Danilla dan Rendy Pandugo dalam Wahai Kau.

Danilla menjelaskan, melakukan duet karena ingin memberikan nuansa dewasa dalam album tersebut. Tak hanya menampilkan pertumbuhan konsep dan musikalitasnya sebagai musisi, album itu juga memperlihatkan sisi emosional sang artis dengan pendengarnya.

