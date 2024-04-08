Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zee Umumkan Akan Segera Lulus dari JKT48

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |10:58 WIB
Zee Umumkan Akan Segera Lulus dari JKT48
Zee akan lulus dari JKT48 (Foto: ist)
JAKARTA - Nama Azizi Asadel atau yang lebih dikenal dengan Zee JKT48 tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga menjadi trending di media sosial X. Pasalnya, Zee baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan segera lulus dari JKT48. Pengumuman ini disampaikan Zee melalui akun X miliknya @a_zeejkt48, Minggu (7/4/2024).

Setelah enam tahun berkutat dalam keseharian sebagai salah satu member JKT48, Zee akhirnya memutuskan untuk hengkang dari grup yang turut melambungkan namanya di dunia hiburan.

Zee Umumkan Akan Segera Lulus dari JKT48

"Hampir 6 tahun menjalani keseharianku sebagai member jkt48. waktu yang terasa singkat namun bukan juga waktu yang sebentar," ujar Zee dikutip dari cuitan di akun X miliknya @a_zeejkt48, Senin (8/4/2024).

Zee mengaku bersyukur sejak pertama kali memutuskan bergabung bersama JKT49 dan tumbuh bersama anggota lainnya selama hampir enam tahun

"Bergabung dengan jkt48 adalah salah satu pilihan hidupku yang tidak akan pernah ku sesali. Aku selalu bersyukur dengan semua yang aku punya disini," sambungnya.

Setelah berproses selama enam tahun dengan pelajaran berharga yang telah dipetiknya, Zee merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk meraih segala pencapaian di luar zona nyaman selama enam tahun belakangan ini.

"Banyak hal yang aku pelajari maupun aku dapatkan di jkt48. namun, aku rasa sudah saatnya aku mencapai lebih banyak pencapaian diluar zona nyamanku," ungkapnya.

Menutup pesannya itu, Zee pun meminta dukungan kepada para penggemarnya baik untuk dirinya sendiri maupun JKT48.

"Oleh karena itu, saya Zee dari JKT48 generasi ke 7 mengumumkan bahwa saya akan segera lulus dari JKT48. Sampao hari kelulusanku tiba, mohon dukungannya selalu untuk saya dan jkt48. terima kasih," pungkasnya.

