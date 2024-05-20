Ayu Ting Ting Siap Tempuh Jalur Hukum Usai Calon Suaminya Disebut Red Flag

Ayu Ting Ting siap tempuh jalur hukum usai calon suaminya disebut red flag (Foto: Instagram @ayutingting92)

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting tampaknya mulai terusik dengan berbagai tudingan dan asumsi yang dilayangkan pada calon suaminya, Muhammad Fardhana. Bahkan ada yang menyebut jika calon suaminya itu red flag, alias bukan cowok baik-baik.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Ayu Ting Ting, Sandy Arifin. Ia menyebut Ayu Ting Ting sedang berdiskusi terkait tuduhan tersebut.

"Pokoknya lagi mengobrol mengenai netizen-netizen. Ya salah satunya itu kami mencari siapa-siapa, lagi pelajari itu sih," kata Sandy Arifin dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (20/5/2024).

"Masih menunggu. Kita masih mencoba mempelajari mana yang ada unsur (hukumnya), mana yang nggak," sambungnya.

Saat ini Sandy Arifin sudah mengantongi beberapa bukti berupa tangkapan layar komentar netizen yang dianggap menyudutkan Fardhana.

"Ya ada beberapa (buktinya). Iya sama kak Ayu lagi ngobrol-ngobrol masalah netizen-netizen," ujar Sandy Arifin.

Apalagi dengan beredarnya tuduhan tersebut, perempuan asal Depok ini merasa dirugikan.

"Ya klien kami merasa dirugikan jadi kita masih diskusi-diskusi saja sih," imbuh Sandy.

Oleh karena itu, Sandy mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting siap membawa permasalahan ini ke jalur hukum, jika komentar negatif itu tidak berhenti.