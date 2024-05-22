Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Influencer Sonya Hervina Ternyata Sempat Jadi Guru hingga Diangkat Menjadi ASN

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |02:30 WIB
Influencer Sonya Hervina Ternyata Sempat Jadi Guru hingga Diangkat Menjadi ASN
Influencer Sonya Hervina sempat jadi guru hingga diangkat menjadi ASN (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sonya Hervina merupakan seorang influencer yang cukup dikenal lewat platform Instagram dan TikTok. Menariknya, sebelum menjadi seorang konten kreator, Sonya sempat berkarier sebagai seorang guru.

Sejak 2014, Sonya mengaku sudah terjun sebagai pengajar hingga ke pelosok daerah. Bahkan lulusan UNESA Surabaya jurusan Pendidikan Guru Geografi ini juga sempat berkarier sebagai seorang ASN DKI Jakarta.

"Aku lulus 2014 langsung mengabdi kurang lebih 1 tahun menjadi pendidik di pedalaman Kabupaten Kupang, NTT," ujar Sonya.

"2019 sempat mengajar di sekolah swasta Jakarta, 2022 mencoba daftar ASN DKI Jakarta dan diterima sebagai guru di SMAN 55 Jakarta," tambahnya.

Sonya Hervina

Influencer Sonya Hervina sempat jadi guru hingga diangkat menjadi ASN (Foto: Ist)

Meski kariernya sebagai guru terbilang cukup cemerlang, wanita asal Bandar Lampung ini pada akhirnya harus meninggalkan itu semua. Sebab, Sonya memilih untuk mengurus kedua buah hatinya.

"Tidak lama setelah mengabdikan diri dan selepas melahirkan anak kedua, aku resign dari profesi guru," kata Sonya.

Sampai akhirnya, ia pun memilih untuk banting setir ke dunia digital dan menjadi seorang konten kreator. Sebab, pekerjaan sebagai konten kreator dianggap cukup fleksibel, sehingga dia tetap bisa memantau buah hatinya.

"Aku memilih melanjutkan pekerjaan sebagai konten kreator, menjadi influencer, karena tetap bisa memperhatikan tumbuh kembang anak," paparnya.

