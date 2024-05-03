Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berawal dari Model, Influencer Fajar Ibrahim Banyak Terima Endorse dan Kerjasama Brand

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |16:51 WIB
Berawal dari Model, Influencer Fajar Ibrahim Banyak Terima Endorse dan Kerjasama Brand
Fajar Ibrahim banyak terima endorse dan kerja sama brand (Foto: Instagram/fajar_ibrhim)
JAKARTA - Fajar Ibrahim merupakan seorang influencer yang aktif di Instagram hingga saat ini. Sebelum menekuni karier sebagai seorang influencer dan menerima endorse, Fajar mengaku sempat mengikuti ajang kompetisi model hingga lolos sebagai finalis.

Pada 2010, pria 36 tahun ini juga sempat mendapat tawaran untuk menjadi talent dalam film pendek. Menariknya, film pendek tersebut sempat tayang di salah satu web TV milik Malaysia.

"2010 ditawari jadi talent untuk salah satu film pendek yang akan diajukan ke ajang kompetisi film pendek. Lalu film pendek tersebut tayang di salah satu web tv milik malaysia," jelas Fajar Ibrahim.

Terkait kariernya di dunia hiburan sebagai influencer, pemilik akun Instagram @fajar_ibrhim ini mengatakan bahwa dirinya memang merupakan sosok yang ingin mencoba sesuatu. Bahkan ia sama sekali tak lelah untuk belajar, hingga sering mendapatkan banyak tawaran produk untuk bekerja sama.

Fajar Ibrahim

Fajar Ibrahim banyak terima endorse dan kerja sama brand (Foto: Instagram/fajar_ibrhim)


"Berawal dari tertarik dengan modeling lalu mau belajar untuk jadi konten kreator juga. Seperti saat ini yang masih belajar terus untuk berkembang sebagai model dan konten kreator," ucap Fajar.

