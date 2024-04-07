Advertisement
HOT GOSSIP

Anak Bungsu Zaskia Adya Mecca Dilarikan ke UGD, Positif DBD dan Influenza B

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:39 WIB
Anak Bungsu Zaskia Adya Mecca Dilarikan ke UGD, Positif DBD dan Influenza B
Anak bungsu Zaskia Adya Mecca dilarikan ke UGD (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan disampaikan oleh Zaskia Adya Mecca. Istri Hanung Bramantyo itu mengabarkan bahwa putra bungsunya, Bhaj Kama harus dilarikan ke UGD.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Zaskia membagikan foto putranya yang tengah tertidur pulas di ranjang rumah sakit. Dia tampak sendirian menemani putranya karena sang suami juga jatuh sakit.

Namun ternyata, sahabat Zaskia juga dilarikan ke UGD sehingga dirinya tak merasa sendirian menghabiskan malam di rumah sakit.

"Tengah malem ke UGD, cuma ada 1 pasien sebelum Kama. Pas ku intip tirai, lahh @fifiluthfiyahfif. Mayan jadi ada teman karena HB sakit ku paksa istirahat dulu aja dirumah, UGD langsung terasa hangat," ujar Zaskia Adya Mecca dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @zaskiadyamecca, Minggu (7/4/2024).

Anak Zaskia Adya Mecca

Anak bungsu Zaskia Adya Mecca dilarikan ke UGD (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)

Setelah dilakukan pemeriksaan, Kama ternyata positif mengidap DBD dan Influenza B. Kama memang sudah sakit sejak beberapa hari lalu namun belum terdeteksi mengidap DBD.

Halaman:
1 2
