Almira Berto Tak Ambil Pusing Cibiran Orang Usai Mantap Nge-DJ di Usia 21 Tahun

JAKARTA - Almira Berto merupakan seorang disc jockey alias DJ asal Sidoarjo, Jawa Timur. Menjadi DJ sejak usianya baru 21 tahun, tentu membuat banyak kontroversi yang harus dialami oleh Almira.

Bukan cuma lantaran harus berhadapan dengan kerasnya dunia malam di usia yang masih terlampau muda. Almira juga harus menghadapi cibiran hingga sinisnya pandangan orang lain terhadap kariernya.

Menariknya, Almira mengaku tidak ambil pusing. Bahkan dirinya juga enggan membahas segala komentar negatif yang dilayangkan padanya.

"Sering banget dipandang orang sebelah mata, mungkin karena aku seorang DJ ya," ujarnya saat dihubungi, baru-baru ini.

Almira Berto memutuskan untuk nge-DJ di usia 21 tahun (Foto: Ist)

"Tapi nggak boleh lho nilai orang dari covernya. Kalau soal balas, nggak, aku nggak pernah bahkan dihujat pun aku diam," sambungnya.

Soal alasan Almira menjadi DJ, dia mengaku cukup menggemari dunia musik sejak lama. Hal itu pun membuatnya cukup bahagia bisa bekerja sekaligus menyalurkan hobinya dalam dunia musik.

"Memang dari awal suka, tapi kalau niat dan tujuan baik, kerjaan itu datang sendiri," tuturnya.

Saat ini, Almira juga memiliki akun YouTube yang membuat namanya semakin dikenal dan cukup populer. Bahkan dia juga mengaku bahwa pencapaiannya sebagai DJ membuat dirinya mampu hidup mandiri.