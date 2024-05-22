Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sinopsis Film Boss Level, Terjebaknya di Time Loop Tanpa Henti

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |21:01 WIB
Sinopsis Film Boss Level, Terjebaknya di <i>Time Loop</i> Tanpa Henti
Sinopsis Film Boss Level (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Boss Level akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Boss Level adalah film aksi fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai oleh Joe Carnahan dan ditulis oleh Carnahan serta Chris dan Eddie Borey, berdasarkan cerita dari Boreys.

Film ini dibintangi oleh Frank Grillo sebagai mantan tentara pasukan khusus yang mencoba melarikan diri dari loop waktu yang tidak pernah berakhir yang mengakibatkan kematiannya. Mel Gibson, Naomi Watts, dan Michelle Yeoh turut membintangi film ini.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 73%, berdasarkan 83 ulasan, dengan rating rata-rata 6,50/10.

Sinopsis Film Boss Level

Roy Pulver, seorang pensiunan tentara Delta Force di Atlanta, telah terjebak dalam loop waktu selama hampir 140 hari dan telah mempelajari pola hari tersebut melalui banyak loop sebelumnya. Dia bangun setiap hari pukul 07:00 pagi, menghindari seorang pembunuh di apartemennya dan serangan dari seorang pria bersenjata di helikopter di luar jendelanya, kemudian melarikan diri dari apartemennya sebelum meledak. Dia berhasil menghindari lebih banyak pembunuh sepanjang pagi, tetapi tidak bisa menemukan cara untuk bertahan dari serangan terakhir pada pukul 12:47 siang, dan bangun kembali di apartemennya pada loop berikutnya.

Sinopsis Film Boss Level, Terjebaknya di Time Loop Tanpa Henti

Pada hari sebelum Roy memasuki loop, istrinya yang terpisah, Jemma, meminta Roy untuk mengunjunginya di kontraktor pertahanan Dynow Labs dengan dalih wawancara pekerjaan. Keduanya bertengkar tentang Joe, anak mereka, yang telah diyakinkan oleh Jemma bahwa Roy hanyalah teman keluarga. Ketika Kolonel Clive Ventor, kepala Dynow, menemukan Roy di dekat proyek rahasia Jemma, dia mengusirnya, namun tidak sebelum Jemma mendapatkan sampel rambut Roy.

Dalam satu loop, Roy mencoba menghubungi Jemma tetapi malah terhubung dengan Ventor, yang memberitahunya bahwa Jemma meninggal karena kecelakaan laboratorium sehari sebelumnya. Roy menjadi curiga. Pada loop berikutnya, dia menemukan Joe di Underground Atlanta, membolos sekolah untuk mengikuti turnamen video game. Roy menghabiskan hari dengan Joe tetapi tidak menyebutkan kematian Jemma. Para pembunuh datang untuk membunuh Roy, dan Roy menggunakan tubuhnya untuk melindungi Joe, mengatakan kepadanya saat dia sekarat bahwa dia adalah ayahnya.

Ketika Roy bangun berikutnya, dia menyadari bahwa para pembunuh telah mengikutinya menggunakan alat pelacak gigi yang ditanamkan oleh Alice, kencannya malam sebelumnya, yang merupakan seorang ahli kebersihan gigi. Melalui lebih banyak loop trial-and-error, Roy menemukan cara untuk menghilangkan pelacak dan menyelinap ke Dynow, membunuh beberapa penjaga dan pembunuh, tetapi selalu dihentikan oleh Ventor dan Guan Yin yang bersenjata pedang.

