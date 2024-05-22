Pisah, Yasmine Ow Tak Akan Batasi Akses Aditya Zoni Bertemu Anaknya

Yasmine Ow tak akan persulit akses Aditya Zoni bertemu anak (Foto: IG Yasmine)

JAKARTA - Yasmine Ow tak membatasi akses Aditya Zoni bertemu dengan anaknya, Zayn Serdar Enver Warman. Sebab, sang buah hati masih membutuhkan sosok kedua orangtuanya.

Diketahui, Zayn Serdar Enver lahir pada 12 November 2022 dan kini diperkirakan usia telah menginjak satu setengah tahun.

"Hubungannya juga baik-baik saja, kita nggak ada masalah apa-apa dan anak juga nggak batasi sama sekali untuk ketemu," kata Yasmine Ow usai menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat Rabu (22/5/2024).

Machi Ahmad selaku kuasa hukum juga menegaskan kalau kliennya sedari awal memang berkomitmen untuk tak mempersulit Aditya Zoni menemui anaknya.

Bahkan Yasmine Ow juga tak memiliki niatan sedikitpun untuk menjelek-jelekan Aditya Zoni, selepas melayangkan gugatan cerai.

"Klien kami tidak akan mempersulit juga dan tidak akan menjelek-jelekkan satu sama lain atau hal hal yang dapat mempersulit," jelas Machi Ahmad.

Sementara itu, Machi Ahmad mengaku heran karena domisili dari Aditya Zoni tak kunjung ditemukan. Alhasil membuat gugatan cerai mereka berpotensi gugur atau tak diterima majelis hakim.