HOME CELEBRITY MOVIE

Film Kereta Berdarah Bakal Tayang di Taiwan Mulai 7 Juni 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:05 WIB
Film <i>Kereta Berdarah</i> Bakal Tayang di Taiwan Mulai 7 Juni 2024
Film 'Kereta Berdarah' bakal tayang di Taiwan (Foto: Instagram/keretaberdarahfilm)
JAKARTA - Film horor Indonesia 'Kereta Berdarah' akan tayang di Taiwan pada 7 Juni 2024. Hal itu jelas membuat industri perfilman di Indonesia pun semakin eksis di luar negeri.

Film yang di produksi oleh MVP Pictures tersebut bahkan telah merilis teaser poster dan official poster versi Taiwan.

Berbeda dengan versi dalam negeri, pada official poster versi Taiwan terlihat sosok menyeramkan yang tengah mengintai di dalam gerbong kereta. Selain itu, dalam poster tersebut juga dilengkapi dengan bahasa Taiwan.

"Ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan meningkatnya jumlah penonton bioskop," tulis pernyataan resmi dari PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM).

Film Kereta Berdarah

Film 'Kereta Berdarah' bakal tayang di Taiwan (Foto: Instagram/keretaberdarahfilm)


“Maha karya kami yang disutradarai oleh @rizalmantovani akan segera rilis di seluruh bioskop negeri Taiwan mulai tanggal 7 Juni 2024," lanjutnya.

Halaman:
1 2
