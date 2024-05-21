Sinopsis Film The Protege, Pembunuh Bayaran Paling Terampil di Dunia

Sinopsis film The Protege akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Protege adalah film thriller aksi Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Martin Campbell, ditulis oleh Richard Wenk, dan dibintangi oleh Maggie Q, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Patrick Malahide, David Rintoul, Ori Pfeffer, Ray Fearon, Caroline Loncq, dan Robert Patrick.

Film ini bercerita tentang Anna, yang diselamatkan saat masih anak-anak oleh pembunuh legendaris Moody, dan sekarang menjadi pembunuh bayaran paling terampil di dunia.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan peringkat persetujuan sebesar 62% berdasarkan 113 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,8/10.

Sinopsis Film The Protege

Pada tahun 1991, pembunuh internasional Moody Dutton menemukan seorang anak bernama Anna setelah pembantaian geng di Da Nang, Vietnam. Tiga puluh tahun kemudian, Moody telah membesarkan Anna sebagai murid dan anak angkatnya, sementara dia menjalankan toko buku langka di London sebagai penyamaran.

Setelah melakukan pembunuhan yang sukses di Rumania, Anna kembali ke rumah di mana Moody yang sedang sakit menunjukkan markasnya di bawah lumbung di samping rumah mewahnya di Inggris. Setelah merayakan ulang tahun Moody yang ke-70, Anna memberinya gitar milik Albert King.

Moody kemudian memintanya untuk melacak seseorang bernama Lucas Hayes. Anna meminta kontaknya, Benny, untuk menyelidiki Lucas, dan bertemu dengan Michael Rembrandt yang misterius di tokonya. Tak lama setelah itu, Anna menemukan Moody, pembantu rumah tangganya, dan Benny terbunuh. Dia menemukan berkas yang disembunyikan Moody dari para pembunuhnya dan selamat dari serangan di tokonya, membunuh mereka yang dikirim untuk membunuhnya.

Berkas tersebut menunjukkan bahwa ayah Lucas, Edward, adalah target masa lalu yang dibunuh oleh Moody di Da Nang. Anna pergi ke sana dan meyakinkan rekan lamanya, Billy Boy, untuk membantunya menghadapi Jossino Vohl, mitra bisnis Edward yang mengambil alih perusahaan mereka setelah kematian Edward. Dia bertemu dengan Vohl dan pengacaranya, Duquet, tetapi Duquet secara tak terduga membunuh Vohl dan menawan Anna, menuntut untuk tahu mengapa dia mencari Hayes.

Selama penawanannya dan penyiksaan, dia dikunjungi lagi oleh Rembrandt. Ternyata Rembrandt dan Duquet adalah saingan yang bekerja untuk orang yang sama. Dia memberitahu Anna bahwa dia tidak terlibat dalam kematian Moody atau penembakan di tokonya, tetapi dia harus menghentikan pencariannya untuk menemukan Lucas.

Setelah kunjungan tersebut, para penculiknya mencoba menggantung Anna tetapi dia membunuh mereka, melarikan diri, dan menemukan bahwa Lucas mengalami cacat parah, dirawat di sebuah fasilitas dengan dermawan kaya. Anna setuju untuk bertemu dengan Rembrandt untuk makan malam, di mana dia mendesaknya untuk tidak mengejar majikan misteriusnya. Setelah mereka berpisah, Rembrandt selamat dari serangan yang diperintahkan oleh Duquet sementara Anna menemukan dan membunuh Duquet di apartemennya. Dia menyergap Rembrandt saat dia tiba tetapi mereka menyerah pada ketertarikan mereka dan tidur bersama.