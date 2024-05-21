Nadhif Basalamah hingga Fanny Soegi Meriahkan MLDSPOT Java Jazz Festival 2024

JAKARTA - BNI Java Jazz Festival 2024 akan diadakan pada tanggal 24 hingga 26 Mei di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Festival musik jazz terbesar di Indonesia ini akan dimeriahkan oleh ratusan musisi ternama, baik internasional maupun nasional. Selain penampilan musik, kehadiran MLDSPOT juga akan menyuguhkan pengalaman seru bagi semua pengunjung.

Perwakilan MLDSPOT, Andrianto W. Nuswanto, mengatakan bahwa MLDSPOT kembali terlibat dalam BNI Java Jazz Festival (JJF) 2024 sebagai bentuk komitmen dan konsistensi untuk mendukung ekosistem musik jazz di Indonesia. Tahun ini, MLDSPOT akan memberikan kejutan dengan berbagai aktivitas seru di area venue maupun di atas panggung dengan deretan lineup yang wajib ditunggu.

"MLDSPOT telah menjadi partner penyelenggaraan Java Jazz Festival sejak tahun 2012. Kami terus berkolaborasi untuk menghadirkan inovasi serta pengalaman menarik bagi para pengunjung, agar bisa menikmati festival dengan sensasi fresh yang tak terlupakan," ujar Andrianto.

Pengalaman tersebut dapat dirasakan di panggung megah MLDSPOT Hall A3 yang diisi oleh headliner keren seperti MLDJAZZPROJECT ALL STARS feat. Nadhif Basalamah, Fanny Soegi, Ardhito Pramono, Marcello Tahitoe, Barry Likumahuwa, dan Mondo Gascaro. Ada juga MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour yang menjadi ciri khas dengan panggung intim yang akan diramaikan oleh Idgitaf, Rahmania Astrini, Ananda Badudu, Mocca, Teddy Aditya, Lalahuta, dan lineup lainnya.

“MLDSPOT Stage Bus Jazz Tour telah menjadi ikon kami selama bertahun-tahun dan di BNI JJF 2024 ini tetap dengan konsep unik yaitu pertunjukan musik di atas bus. Ini menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin menyaksikan musisi idolanya secara lebih dekat dan interaktif. Selain penampilan musik, tahun ini kami juga menghadirkan MLDPODCAST yang sudah terkenal di dunia maya dengan host tetapnya Oza Rangkuti dan Sastra Silalahi,” terang Andrianto.

Menambah keseruan aktivitas bernuansa festival, MLDSPOT juga akan menyuguhkan kemeriahan melalui experience booth yang diberi nama MLDSPOT Art & Sound Fresh-Sphere-Ience. Di sini, para pengunjung bisa menikmati berbagai pengalaman seru dan menarik mulai dari Fresh Remix untuk membuat kreasi musik sendiri, Freshflection photobooth dengan infinity mirror, Fresh Aura photobooth yang menangkap warna aura pengunjung, Fresh Slushie yang menawarkan minuman segar sesuai warna aura yang didapatkan, hiburan berupa MLDSPOT karaoke, berbagai instalasi seni, hingga merchandise eksklusif dari MLDSPOT.

"Konsep yang diangkat MLDSPOT khusus di BNI JJF 2024 ini adalah immersive sphere experience. Aktivitas on-ground ini dirancang untuk membangkitkan indera dan membawa pengunjung ke dalam Art & Sound Fresh-Sphere-Ience, yang akan membuat mereka senantiasa fresh sepanjang hari selama festival berlangsung. Kami harap kehadiran MLDSPOT dapat menjadi pelengkap keseruan festival-goers yang hadir dengan rangkaian keseruan yang kami suguhkan,” ungkap Andrianto.

MLDJAZZPROJECT ALL STARS kembali menjadi salah satu guest star pada Java Jazz Festival. Tahun ini, mereka akan berkolaborasi dengan musisi yang sedang naik daun seperti Nadhif Basalamah, Fanny Soegi, dan Ardhito Pramono.

Grup musik yang terdiri dari Windy (vokal), Heski (gitar), Eki (bass), Erickgiri (saksofon), Rio (piano), dan Karel (drum) ini mengaku antusias jelang penampilannya mendatang. Mereka sedang menjalani proses penggodokan aransemen musik untuk lagu yang akan dibawakan bersama para kolaborator.

“Saat ini sedang dalam proses pembuatan aransemen musik, dan persiapan penunjang penampilan lainnya. Kami akan menampilkan hits dari Nadhif Basalamah, Fanny Soegi, dan Ardhito Pramono dengan nuansa yang fresh dan tetap menonjolkan karakter musik dari MLDJAZZPROJECT ALL STARS,” kata Windy.

