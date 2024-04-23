Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dewi Gontha Gugup Jelang Java Jazz Festival 2024, Ini Sebabnya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |22:45 WIB
Dewi Gontha Gugup Jelang Java Jazz Festival 2024, Ini Sebabnya!
Dewi Gontha gugup jelang Java Jazz Festival 2024
A
A
A

JAKARTA - Dewi Gontha selaku President Director Java Festival Production mengaku gugup jelang gelaran Java Jazz Festival 2024 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Mei mendatang. Diketahui, Java Jazz Festival akan digelar pada 24-26 Mei 2024.

Bukan tanpa sebab, Dewi mengaku selalu mendapat tantangan baru dalam menyelenggarakan acaranya setiap tahun.

Diedisi ke-19 ini, Java Jazz Festival, kata Dewi Gontha, akan mengundang total sebanyak 120 musisi dari Indonesia dan luar negeri.

"Tahun ini kita ke 19, kita ada 11 panggung, total pertunjukan ada 120 pertunjukan dalam 3 hari, kombinasi antara musisi asing dan Indonesia. Musisi asingnya ada 17 grup, Indonesianya ada 77 grup," kata Dewi Gontha dalam jumpa persnya di Mercure Jakarta Batavia, Tambora, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Java Jazz Festival

Dewi Gontha gugup jelang Java Jazz Festival 2024 (Foto: Instagram/javajazzfest)

Dewi pun gugup menjelang Java Jazz Festival yang akan berlangsung selama tiga hari itu. Terlebih, Java Jazz Festival tak lama lagi akan memperingati penyelenggaraannya yang ke-20 pada 2025 mendatang.

Dia berharap, Java Jazz Festival terus mengukir kesuksesan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Disisi lain, Dewi pun optimistis kolaborasi keduanya bersama Accor dalam program ALL (Accor Live Limitless) bisa mengembangkan sisi promosi Java Jazz Festival itu sendiri.

"Sebenarnya kita masih deg-degan karena tahun depan kita udah masuk 20 tahun. Kita berharap sekali event kita bisa dibantu di semua networknya Accor, itu harapan besar kami," ujar Dewi.

