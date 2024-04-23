Java Jazz Festival 2024 Dipastikan Jadi Konser Ramah Lingkungan

JAKARTA - Java Jazz Festival siap digelar pada 24-26 Mei 2024 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan tim produksi, mulai dari merancang konsep panggung, hingga skema perealisasian konser ramah lingkungan.

Diketahui, sampah memang menjadi PR utama bagi sejumlah penyelenggara konser, termasuk Java Jazz Festival. Oleh karena itu, banyak panitia konser yang menggunakan kemasan non plastik guna meminimalisir pencemaran lingkungan.

President Director Java Festival Production, Dewi Gontha, membeberkan sejumlah persiapan pihaknya dalam menghelat Java Jazz Festival 2024.

Disamping teknis pertunjukan dan tatanan panggung megah, dia juga telah memikirkan upaya penyelenggaraan festival musik yang ramah lingkungan.

Java Jazz Festival 2024 dipastikan jadi konser ramah lingkungan (Foto: MPI)

"Memang kebetulan di festival-festival kita dari 2009 udah bekerjasama oleh pihak ketiga untuk pengelolaan sampah, bahkan tahun lalu pengelolaan sampah udah dilakukan langsung di lokasi hingga menjadi pupuk," ucap Dewi Gontha dalam konferensi persnya di Mercure Jakarta Batavia, Tambora, Jakarta Barat, Senin, 22 April kemarin.