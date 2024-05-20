Dipimpin Gus Iqdam, Sholawatan Ultah Putra Inul Daratista Dibanjiri Lautan Manusia

JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista baru saja menggelar hajatan ulang tahun putra semata wayangnya, Yusuf Ivander Damares ke-15 tahun. Hajatan digelar di kampung halamannya di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur selama tiga hari berturut-turut.

Selain hajatan ultah, serangkaian acara hiburan pun digelar Inul Daratista seperti menggelar konser mini, hingga puncaknya acara sholawatan yang dipimpin oleh Kyai kondang Gus Iqdam.

BACA JUGA: Inul Daratista dan Adam Suseno Berisiko Kena Stroke Lantaran Alami Penyumbatan Darah di Kepala

Dari unggahan dibagikan Inul Daratista @inul.d dikutip pada Senin (20/5/2024) rangkaian acara sholawatan bersama itu dipenuhi oleh lautan manusia. Terlihat ribuan massa memadati lapangan Kejapanan Gempol Pasuruan dengan menyalakan flash light dari handphone.

Moment ini terjadi ketika Gus Iqdam tengah menggelar sholawatan untuk mendoakan putra semata Yusuf Ivander Damares tengah merayakan ultah ke-15 tahun.

Antusias dari masyarakat hadir itu sontak Inul mengaku terharu karena usaha dan kerja kerasnya menyiapkan acara tersebut tak bertepuk sebelah tangan. Sebab ribuan massa hadir untuk mendoakan putra semata wayangnya tersebut.

"Ya Rabb ternyata hasil keringat dan kerja kerasku mampu membuat sholawatan se istimewa ini, semoga Allah kasih aku sehat pjg umur rezeki byk agar bisa bikin begini lagi," kata Inul Daratista dalam akun instagram miliknya.

Pedangdut yang dikenal dengan Goyang Ngebor ini mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak selalu memberikan atensi dan perhatian untuk rangkaian acaranya tersebut.

"Terima kasih untuk semua tik toker yg sdh byk liputan acara saya 3 malam kemarin," ucap Inul melanjutkan.

BACA JUGA: