Aksi Inul Daratista Bagi-Bagi di Kampung Tuai Kritikan, Begini Responsnya

JAKARTA - Inul Daratista kembali menuai kritik. Kali ini gara-gara aksinya berbagi saat berada di kampung halaman, dianggap tidak tertib.

Terkait kejadian itu, Inul pun memberikan respon santai. Pasalnya, ia tidak mau ambil pusing dengan kritikan tersebut.

BACA JUGA: Inul Daratista Ungkap Alasan Tak Mau Jajan Sembarangan

"Kita nggak bisa menyuruh diri kita semua orang baik sama kita, sayang sama kita, terus harus positif semua, nggak bisa, karena sifat manusia di dunia beda beda Tuhan ciptakan," kata Inul Daratista di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Istri Adam Suseno itu hanya punya niat bagi untuk berbagi kepada warga sekitar di kampung halamannya. Apalagi Inul sudah sukses menjadi seorang penyanyi dangdut.

Aksi Inul Daratista bagi-bagi di kampung tuai kritikan (Foto: Instagram/inul.d)





Sebab, Inul merasa bahwa rezeki yang diterimanya, ada sebagian rezeki milik orang lain.

"Saya mah selalu bangga dengan apa yang saya raih sekarang. Saya harus bersyukur karena rezeki yang ada dalam diri saya juga banyak hak-hak orang jadi saya harus sisihin," ungkap Inul Daratista.