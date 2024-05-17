Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah Episode 17 Mei 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:15 WIB
Sinopsis <i>Aku Mencintaimu karena Allah</i> Episode 17 Mei 2024
Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Mei 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Mei 2024 bercerita tentang Raja yang tak tinggal diam setelah mengetahui Asry diancam oleh Rani. Dia mengatakan kepada Renata tidak akan mundur dari tuntutannya kepada Rani.

Raja sekaligus mengingatkan Renata, semua kerugian yang menimpa ayahnya akan berbuah tuntutan hukum dan perpanjangan hukuman penjara untuk Rani. Mengetahui hal tersebut, Rani marah besar hingga harus mendapat perawatan medis. 

Frustasi dengan permasalahan yang dihadapinya, Rani merasa lebih baik mati bersama janin dalam kandungannya. Lalu apa yang akan terjadi dengan Rani dan bayi dalam kandungannya? 

Saksikan Layar Drama RCTI Aku Mencintaimu karena Allah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 19.00 WIB. 

Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah. (Foto: MNC Media)

Dengan menonton Layar Drama Indonesia setiap hari mulai pukul 14.30-23.30 WIB, Anda berkesempatan mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000 dari RCTI. Caranya mudah. Anda cukup menscan QR Code yang muncul di layar TV. 

Pulsa sebesar Rp50.000 itu berlaku untuk 50 orang pertama di setiap segmennya setiap hari. Tunggu apalagi? Ayo ikutan dan jajal peruntunganmu. Informasi lebih lanjut silakan ikuti di Instagram @officialRCTI.*

(SIS)

