JAKARTA - Sinopsis Aku Mencintaimu karena Allah episode 17 Mei 2024 bercerita tentang Raja yang tak tinggal diam setelah mengetahui Asry diancam oleh Rani. Dia mengatakan kepada Renata tidak akan mundur dari tuntutannya kepada Rani.

Raja sekaligus mengingatkan Renata, semua kerugian yang menimpa ayahnya akan berbuah tuntutan hukum dan perpanjangan hukuman penjara untuk Rani. Mengetahui hal tersebut, Rani marah besar hingga harus mendapat perawatan medis.

Frustasi dengan permasalahan yang dihadapinya, Rani merasa lebih baik mati bersama janin dalam kandungannya. Lalu apa yang akan terjadi dengan Rani dan bayi dalam kandungannya?

