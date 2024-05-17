Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akui Ciuman dengan Andrew Andika, Soraya Rasyid Mengaku Sedang Mabuk

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |20:45 WIB
Akui Ciuman dengan Andrew Andika, Soraya Rasyid Mengaku Sedang Mabuk
Soraya Rasyid akui ciuman dengan Andrew Andika lantaran terpengaruh alkohol (Foto: Instagram/sorayarasyid12)
A
A
A

JAKARTA - Soraya Rasyid membenarkan bahwa sosok artis yang kepergok netizen tengah ciuman dengan Andrew Andika di sebuah kelab malam kawasan Senopati adalah benar dirinya. 

Namun, Soraya mengatakan jika dirinya kala itu tengah dalam pengaruh alkohol. Hal tersebut terungkap saat Soraya dihubungi oleh istri sah Andrew, Tengku Dewi Putri, usai mendapatkan laporan dari netizen.

"Kamu memang benar yang di Senopati itu emang karena lagi mabok? Makanya nggak sadar dipeluk-peluk dan dicium-cium sama Andrew di depan umum?" tanya Tengku Dewi.

"Iya betul-betul," jawab Soraya, singkat.

Sayangnya, Tengku Dewi Putri yang merupakan istri sah dari Andrew Andika tampaknya kurang yakin dengan ucapan Soraya. Sebab, dirinya baru saja mendapatkan fakta baru soal hubungan antara sang presenter dengan suaminya.

Soraya Rasyid

Soraya Rasyid akui ciuman dengan Andrew Andika lantaran terpengaruh alkohol (Foto: Instagram/sorayarasyid12)


Dalam video di Instagram storynya, Dewi terdengar mencecar Soraya melalui sambungan telepon, agar dia mau mengakui adanya hubungan dengan Andrew Andika.

"Yakin ya karena lagi mabuk? Bukan karena udah lama berhubungan ya sama suami aku? Soalnya ada bukti lagi nih, mendingan kamu ngaku sekarang daripada rame, aku soalnya punya bukti," kata Dewi.

"Dekat kayak gimana ya kak? aku nggak pernah sama sekali dekat yang kayak gimana-gimana," jawab Soraya kebingungan.

Soraya yang bingung soal tudingan Dewi pun kembali dicecar. Sampai akhirnya dia mengakui bahwa Andrew sempat menginap di rumahnya, usai kasus perselingkuhannya dengan ani-ani dibongkar oleh Dewi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
