HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Diduga Punya Hubungan dengan Soraya Rasyid Sejak 2023

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:03 WIB
Andrew Andika Diduga Punya Hubungan dengan Soraya Rasyid Sejak 2023
Soraya Rasyid diduga punya hubungan dengan Andrew Andika sejak 2023 (Foto: Instagram/sorayarasyid12)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri mendadak memention akun Instagram milik Soraya Rasyid. Diduga hal itu berhubungan dengan pertemuan sang artis dengan suaminya, Andrew Andika, yang berlangsung di kawasan Senopati.

Sebelumnya, Dewi sempat menulis di Instastorynya soal hubungan artis tersebut dengan suaminya, yang diduga sudah berlangsung sejak 2023.

"Baru juga dimaafin ternyata banyak laporan, ternyata si artis ini udah berhubungan dari 2023 dengan si vangke dan sudah diglir juga sama artis-artis laki-laki yang beristri. Emang ada aja jalannya dikasih tahu," tulis Dewi.

Sebelumnya, Dewi sempat enggan membeberkan siapa sosok artis yang ketahuan berciuman dengan suaminya di kelab malam tersebut. Meskipun, netizen berkali-kali mengirimkan pesan padanya dan meminta agar Dewi membeberkan soal sosok artis tersebut.

Tengku Dewi Putri

Soraya Rasyid diduga punya hubungan dengan Andrew Andika sejak 2023 (Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp)


Namun, baru-baru ini Dewi justru memention nama Soraya Rasyid yang mendadak buat heboh netizen.

"Nenk punten @sorayarasyid12 tolong angkat telponnya yaaah ada yang mau diomongin," katanya dalam Instagram Story berikutnya.

Apalagi, usai menandai akun milik Soraya, Dewi sempat membagikan chatnya dengan istri dari salah satu artis yang mereply tulisannya dan membahas soal kelakuannya.

