Tengku Dewi Putri Bakal Polisikan Andrew Andika dan Soraya Rasyid Terkait Dugaan Perzinaan

JAKARTA - Tengku Dewi Putri tampaknya akan memberikan pelajaran pada suaminya, Andrew Andika, terkait rasa sakit hatinya akibat diselingkuhi. Tak hanya kepada suaminya, Dewi juga memiliki niat untuk melaporkan Soraya Rasyid atas dugaan perzinaan yang mereka lakukan.

Akan tetapi, keinginan Dewi untuk memperkarakan hal itu terpaksa ditunda terlebih dahulu. Kini, wanita yang tengah hamil 7 bulan itu memilih untuk fokus pada gugatan cerainya terlebih dulu.

Kendati begitu, usai perceraiannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Dewi pun disebut-sebut akan langsung memperkarakan suaminya dan juga Soraya Rasyid.

"Awalnya memang Dewi mau melakukan proses pidana dulu, karena setiap pria atau perempuan yang sudah nikah memiliki hubungan dengan lawan jenis, bisa disebut perzinahan," ujar Minola Sebayang, pengacara Dewi.

Tengku Dewi Putri akan polisikan Andrew Andika dan Soraya Rasyid (Foto: MPI)

"Tapi, belum lama, Dewi lebih mau fokus lebih dulu soal pernikahannya. Jadi prioritasnya diubah jadi soal perceraian. Jadi yang pidana dikesampingkan dulu, setelah gugatan cerai masuk baru dipikirkan lagi, sambungnya.

Dalam kesempatan sama, Dewi juga sempat memberikan klarifikasi soal dirinya yang dianggap lebih condong menjatuhkan Soraya Rasyid sebagai selingkuhan suaminya. Kepada awak media, ibu satu anak ini menegaskan jika kesalahan yang dibuat Soraya dan Andrew sama.

"Banyak netizen bilang kenapa nyalahin perempuannya aja sih? Kenapa perempuannya aja yang dibuka aibnya? Ini salah satu bukti aku juga bahwasanya aku memang mau berpisah sama suami aku, dia memang salah, dia tokoh utamanya," tegas Dewi.