HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soraya Rasyid Akui Tampung Andrew Andika di Tengah Konflik Rumah Tangga dengan Tengku Dewi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:35 WIB
Soraya Rasyid Akui Tampung Andrew Andika di Tengah Konflik Rumah Tangga dengan Tengku Dewi
Soraya Rasyid akui tampung Andrew Andika di rumahnya (Foto: Instagram/sorayarasyid12)
A
A
A

JAKARTA - Soraya Rasyid diduga memiliki hubungan dekat dengan Andrew Andika sejak 2023. Rumor tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh istri Andrew Andika di akun Instagram Storynya, baru-baru ini.

Terbaru, Tengku Dewi sempat menghubungi Soraya Rasyid secara langsung untuk menanyakan perihal sejauh mana hubungan sang presenter dengan suaminya. Sebab, dia mengaku memiliki banyak bukti, termasuk dari tetangga sekitar rumah Soraya.

"Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Berapa hari dia di sana? Ini aku ada bukti dari tetangga kamu,” ujar Tengku Dewi saat berbicara dengan Soraya Rasyid.

Sempat enggan mengaku, Soraya pun akhirnya memilih jujur. Dia membenarkan bahwa Andrew sempat ditampung olehnya di rumah, lantaran bapak satu anak itu menghubunginya terlebih dahulu.

Soraya Rasyid

Soraya Rasyid akui tampung Andrew Andika di rumahnya (Foto: Instagram/sorayarasyid12)


"Dia lontang lantung, sempet ke manajernya juga. Dari pertama itu dia nanya aku lagi di mana, terus dia bilang mau ke rumah, karena ketahuan selingkuh. Terus ya udah, aku suruh ke rumah,” jelas Soraya Rasyid.

Halaman:
1 2
