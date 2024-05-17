Kabar Duka, Kakak Perempuan Syahrini Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga penyanyi Syahrini. Pasalnya, Rina Rosdiana selaku kakak tiri Syahrini dan Aisyahrani dikabarkan meninggal dunia.

Kabar ini juga dibagikan oleh akun fans Syahrini di Instagram @syahrinibaracklovers pada Kamis (16/5/2024).

“Innalillahi wa innailaihi rojiuun, telah berpulang ke Rahmatullah saudari/kakak dari princess Syahrini, teteh Rina Rosdiana,” ujarnya dalam akun tersebut.

Kabar duka tersebut pun juga turut dibenarkan oleh Okie Agustina melalui unggahan Instagram Storynya @okieagustina_. Dalam unggahannya Okie Agustina mengunggah foto makam Rina Rosdiana yang diambil oleh salah satu rekannya.

Adik Syahrini, Aisyahrani juga turut hadir dalam pemakaman dan momen pengajian almarhum kakaknya tercinta. Okie Agustina mengenal bahwa Rina Rosdiana adalah sosok orang yang baik.

“Ya Allah mamiih. Mami Rina orang baik, surga menantimu,” kata Okie Agustina.

Meski begitu, masih belum diketahui dan konfirmasi dari pihak keluarga terkait dengan penyebab meninggalnya Rina Rosdiana. Namun banyak netizen yang menduga Rina Rosdiana sempat sakit.

Bahkan melalui akun TikTok-nya @annisa20221, ia sempat berdoa memohon kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa. Curhatan Rina Rosdiana tersebut sontak mencuri perhatian netizen.

“Ya Allah Rahmatan Lil alamin, aku ingin sembuh,” ujar Rina Rosdiana dalam unggahan tersebut.