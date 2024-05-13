Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dugaan Syahrini Hamil Dibenarkan Oleh Sosok Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |14:35 WIB
Dugaan Syahrini Hamil Dibenarkan Oleh Sosok Ini
Dugaan Syahrini hamil dibenarkan oleh sosok ini (Foto: Instagram/princessyahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini hingga kini masih terus menjadi perbincangan publik, meski sudah cukup lama tak pernah tampil di televisi. Bahkan kabarnya, istri Reino Barack itu kini tengah berbadan dua.

Setelah MUA kenamaan tanah air, Bennu Sorumba menyapa Syahrini dengan sebutan 'bumil' alias ibu hamil di Instagramnya. Kini rekan dari pelantun Sesuatu itu juga menyinggung soal kehamilan Syahrini.

Dialah Andre Talabessy. Diketahui, Andre yang merupakan pelatih tinju itu mengunggah foto Syahrini dengan keterangan yang menyiratkan bahwa Syahrini tengah hamil. Mulanya, dia membahas soal perkataan segelintir orang yang kerap meremehkan Syahrini dan menyebutnya tidak mungkin mengandung.

"Banyak orang mengatakan begini : tidak mungkin ibu incess mengandung.tidak mungkin ibu incess mengandung. Kalau Tuhan mengatakan mungkin tidak ada seorang manusiapun yang menghalanginya," ujar Andre Talabessy dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @andre_talabessy, Senin (13/5/2024).

Syahrini

Dugaan Syahrini hamil dibenarkan oleh sosok ini (Foto: Instagram/andre_talabessy)

Namun nyatanya kini Syahrini tengah berbadan dua. Andre pun ikut bahagia dan mengucapkan selamat atas kehamilan Syahrini.

"Selamat buat ibu incess dan pak RB atas dikaruniakan anak oleh Tuhan. Saya sangat senang mendengar dan melihat ibu incess sudah mengandung," sambungnya.

Dia pun mengaku tak sabar menantikan kelahiran anak Syahrini dan Reino Barack. Andre ingin segera bertemu dan menggandeng calon anak yang sudah dianggap seperti keponakannya itu.

Halaman:
1 2
