HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Syahrini Diduga Hamil Kembar, Andre Talabessy: Soalnya Perutnya Agak Gede

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |18:45 WIB
Syahrini Diduga Hamil Kembar, Andre Talabessy: Soalnya Perutnya Agak Gede
Syahrini diduga hamil kembar (Foto: Instagram/princessyahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini dikabarkan tengah mengandung calon buah hati pertamanya dengan Reino Barack. Kabar tersebut ramai berembus usai salah seorang rekannya, Andre Talabessy, angkat bicara terkait kabar kehamilan pelantun Sesuatu tersebut.

Dikutip dari tayangan Sensasi, Andre Talabessy pun membenarkan kabar jika Syahrini kini tengah berbadan dua.

"Ya jadi I'm happy, sekali lagi I'm happy," ujar Andre.

"Kenapa? Karena doanya sudah dijawab. Kan manusia mengatakan nggak mungkin, tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada suara manusia pun dapat menghalanginya. Jadi saya sangat senang. Saya melihat, mendengar. Saya tiap hari berdoa supaya Tuhan membuktikan buat haters bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat," sambungnya.

Syahrini

Syahrini diduga hamil kembar (Foto: Instagram/princessyahrini)

Dalam kesempatan itu, Andre juga sempat mencurigai bahwa Syahrini kini tengah hamil anak kembar. Mengingat, dia memang memiliki keturunan kembar.

Selain itu, ukuran perut Syahrini menjadi salah satu alasan Andre menduga jika mantan rekan duet anak tersebut tengah mengandung bayi kembar.

"Saya kaget, saya dekat sama Ibu Incess sama Pak Reino. Jadi postingan Ibu Incess tiba-tiba, kok perutnya sudah besar," jelasnya.

"Ya kalau Tuhan kasih kembar, kenapa tidak. Kalau kembar, saya mau sepasang laki perempuan. Karena saya lihat kayaknya kembar, soalnya agak gede (perutnya)," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
