Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Deretan Film Populer untuk Akhir Pekan, Tonton Hanya di RCTI+

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |16:30 WIB
Deretan Film Populer untuk Akhir Pekan, Tonton Hanya di RCTI+
Deretan film populer untuk akhir pekan tayang di RCTI+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI+ menghadirkan sederet film-film populer untuk menemani akhir pekan Anda. Berikut deretan film populer yang bisa Anda nikmati secara gratis lewat aplikasi ini sepanjang 17-19 Mei 2024. 

17 Mei 2024

Iron Monkey

Chasing The Dragon Wild

Wanted

Trapped

18 Mei 2024

Captain Phillips

King Kong

Rush Hour 2

Khuda Hafiz: Chapter 2

19 Mei 2024

Resident Evil: Afterlife

Pacific Rim: Uprising

Once Upon A Time in Shanghai

Satyamev Jayate

Selain deretan film di atas, masih ada banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa Anda nikmati sepanjang akhir pekan. Karena itu, pastikan Anda mengunduh aplikasi RCTI+ lewat App Store danPlay Store. 

Atau, Anda dapat menonton semua tayangan hiburan ini dapat ditonton melalui live streaming di RCTI+. Sekadar informasi, RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement