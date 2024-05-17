JAKARTA - RCTI+ menghadirkan sederet film-film populer untuk menemani akhir pekan Anda. Berikut deretan film populer yang bisa Anda nikmati secara gratis lewat aplikasi ini sepanjang 17-19 Mei 2024.
17 Mei 2024
Iron Monkey
Chasing The Dragon Wild
Wanted
Trapped
18 Mei 2024
Captain Phillips
King Kong
Rush Hour 2
Khuda Hafiz: Chapter 2
19 Mei 2024
Resident Evil: Afterlife
Pacific Rim: Uprising
Once Upon A Time in Shanghai
Satyamev Jayate
Selain deretan film di atas, masih ada banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa Anda nikmati sepanjang akhir pekan. Karena itu, pastikan Anda mengunduh aplikasi RCTI+ lewat App Store danPlay Store.
Atau, Anda dapat menonton semua tayangan hiburan ini dapat ditonton melalui live streaming di RCTI+. Sekadar informasi, RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman.