Deretan Film Populer untuk Akhir Pekan, Tonton Hanya di RCTI+

Deretan film populer untuk akhir pekan tayang di RCTI+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - RCTI+ menghadirkan sederet film-film populer untuk menemani akhir pekan Anda. Berikut deretan film populer yang bisa Anda nikmati secara gratis lewat aplikasi ini sepanjang 17-19 Mei 2024.

17 Mei 2024

Iron Monkey

Chasing The Dragon Wild

Wanted

Trapped

18 Mei 2024

Captain Phillips

King Kong

Rush Hour 2

Khuda Hafiz: Chapter 2

19 Mei 2024

Resident Evil: Afterlife

Pacific Rim: Uprising

Once Upon A Time in Shanghai

Satyamev Jayate

Selain deretan film di atas, masih ada banyak konten video pendek dalam fitur Short+ yang bisa Anda nikmati sepanjang akhir pekan. Karena itu, pastikan Anda mengunduh aplikasi RCTI+ lewat App Store danPlay Store.

Atau, Anda dapat menonton semua tayangan hiburan ini dapat ditonton melalui live streaming di RCTI+. Sekadar informasi, RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman.