Ketika Aida Nurmala Pusing Gara-Gara Mantu dalam Kartu Keluarga

JAKARTA – Aida Nurmala menjadi salah satu cast dalam original series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Dalam series tersebut, Sukhdev Singh sang sutrada memercayakan lakon Bu Broto kepadanya.

Bu Broto adalah ibu kandung Ambardi, karakter yang diperankan oleh Dimas Anggara. Ketika putranya menikah dan sang menantu ternyata memiliki banyak masalah, Bu Broto kerap mengalami tekanan darah tinggi.

Dalam series ini, Aida Nurmala akan beradu akting dengan aktor senior seperti Roy Marten dan Tio Pakusadewo. Series tersebut juga dibintangi Dimas Anggara, Bunga Zainal, dan Cindy Nirmala.

(SIS)