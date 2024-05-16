Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ketika Aida Nurmala Pusing Gara-Gara Mantu dalam Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:23 WIB
Ketika Aida Nurmala Pusing Gara-Gara Mantu dalam <i>Kartu Keluarga</i>
Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAAida Nurmala menjadi salah satu cast dalam original series terbaru Vision+, Kartu Keluarga. Dalam series tersebut, Sukhdev Singh sang sutrada memercayakan lakon Bu Broto kepadanya. 

Bu Broto adalah ibu kandung Ambardi, karakter yang diperankan oleh Dimas Anggara. Ketika putranya menikah dan sang menantu ternyata memiliki banyak masalah, Bu Broto kerap mengalami tekanan darah tinggi. 

Dalam series ini, Aida Nurmala akan beradu akting dengan aktor senior seperti Roy Marten dan Tio Pakusadewo. Series tersebut juga dibintangi Dimas Anggara, Bunga Zainal, dan Cindy Nirmala. 

Penasaran dengan akting Aida Nurmala dalam series ini? Tonton eksklusif series Kartu Keluarga di Vision+, pada Mei 2024. Ada total delapan episode yang bisa Anda nikmati dengan berlangganan Vision+ Premium. 

Original series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Paket berlangganan tersebut menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. 

Jangan lupa unduh aplikasinya lewat Play Store dan App Store di sini dan bagikan pengelaman terbaik Anda streaming bersama Vision+. ision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
