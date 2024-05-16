Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global

JAKARTA - Star Media Nusantara baru saja menjalin kerja sama dengan perusahaan digital asal Korea Selatan, Hypermind, dalam rangka pengembangan AI (Artificial Intelligence) Virtual Talent pertama di Indonesia.

CEO Hypermind, Philip Hwang, pun optimistis kerja sama kedua pihak bisa memajukan teknologi AI dan 3D bidang media di Indonesia.

Apalagi, pengembangan ini diklaim yang pertama dilakukan oleh perusahaan media Tanah Air.

"Karena MNC adalah Media Company nomor 1 di Indonesia dan juga kita lihat kesempatan besar di Indonesia ini," tutur Philip Hwang di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024).

Philip Hwang juga menjelaskan jika pengembangan AI Virtual Talent bersama Star Media Nusantara akan membidik peluang di pasar global.

"Bukan hanya akan berbisnis di Indonesia, tapi MNC dengan Hypermind kita juga mau ke global untuk mendunia di pasar AI dan 3D," paparnya.

"Jadi untuk projectnya kita ini memang belum ada juga di Indonesia untuk AI dan 3D, maka pertama kali MNC akan mempresentasikan teknologi ini," sambung Philip Hwang.