Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:50 WIB
Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global
Star Media Nusantara berkerja sama dengan Hypermind (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Star Media Nusantara baru saja menjalin kerja sama dengan perusahaan digital asal Korea Selatan, Hypermind, dalam rangka pengembangan AI (Artificial Intelligence) Virtual Talent pertama di Indonesia.

CEO Hypermind, Philip Hwang, pun optimistis kerja sama kedua pihak bisa memajukan teknologi AI dan 3D bidang media di Indonesia.

Star Media Nusantara dan Hypermind Bawa Teknologi AI Virtual Talent di Indonesia Menembus Pasar Global

Apalagi, pengembangan ini diklaim yang pertama dilakukan oleh perusahaan media Tanah Air.

"Karena MNC adalah Media Company nomor 1 di Indonesia dan juga kita lihat kesempatan besar di Indonesia ini," tutur Philip Hwang di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2024).

Philip Hwang juga menjelaskan jika pengembangan AI Virtual Talent bersama Star Media Nusantara akan membidik peluang di pasar global.

"Bukan hanya akan berbisnis di Indonesia, tapi MNC dengan Hypermind kita juga mau ke global untuk mendunia di pasar AI dan 3D," paparnya.

"Jadi untuk projectnya kita ini memang belum ada juga di Indonesia untuk AI dan 3D, maka pertama kali MNC akan mempresentasikan teknologi ini," sambung Philip Hwang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/33/3111996/lina_priscilla-tri8_large.jpg
Tangan Dingin Lina Priscilla Jadi Kunci Kesuksesan Melahirkan Talenta Berbakat Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/598/3111961/lina_priscilla-DHqp_large.jpg
Peran Lina Priscilla dalam Mengembangkan Star Media Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/205/3068373/artis_star_media_nusantara-gIPr_large.jpg
16 Artis Star Media Nusantara Masuk Nominasi Asian Television Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/205/3011302/ketika-novia-bachmid-hingga-nuca-hibur-penumpang-kereta-panoramic-dalam-travel-with-stars-evMV7zdTMu.jpg
Ketika Novia Bachmid hingga Nuca Hibur Penumpang Kereta Panoramic dalam Travel with Stars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/33/3009215/kerja-sama-dengan-pt-kai-star-media-nusantara-hadirkan-travel-with-the-stars-1VF6Qc5tRJ.jpg
Kerja Sama dengan PT KAI, Star Media Nusantara Hadirkan Travel With The Stars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/598/3009151/star-media-nusantara-dan-hypermind-jadi-yang-pertama-kembangan-ai-virtual-talent-di-indonesia-VU5j4zgLen.jpg
Star Media Nusantara dan Hypermind Jadi yang Pertama Kembangan AI Virtual Talent di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement