Kerja Sama dengan PT KAI, Star Media Nusantara Hadirkan Travel With The Stars

JAKARTA - Star Media Nusantara melakukan berbagai rangkaian event yang bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan artis dan penyanyi di bawah naungannya. Tak hanya sekedar mengenalkan artisnya, Management Artis yang berada di bawah naungan MNC Group ini juga turut memperkenalkan karya terbaru dari para artisnya.

Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan PT KAI dan mengadakan amazing experience bertajuk 'Travel With The Stars' pada 13 Maret lalu. Dalam kesempatan itu, para talent Star Media Nusantara hadir sekaligus menghibur para penumpang di KAI Argo Wilis tujuan Bandung ke Yogyakarta.

BACA JUGA: Star Media Nusantara dan Hypermind Jadi yang Pertama Kembangan AI Virtual Talent di Indonesia

Kerjasama ini merupakan rangkaian dari Journey of Stars yang telah beberapa kali digelar oleh Star Media Nusantara. Adapun talent turut serta antara lain yaitu Yogie Nandes, Alvin Jo, Mark Natama, Samuel Cipta, Nuca, Anggis Devaki, Rimar, Novia Bachmid, Mirabeth, Syarla Marz, dan Agatha Chelsea.

“Seru banget, ini pertama kali aku naik kereta Panoramic, pemandangan nya juga bagus banget, terus kita juga pada nyanyi di kereta. Sebuah pengalaman yang nggak bakal dilupain," ujar Anggis Devaki, salah satu penyanyi dari lulusan Indonesian Idol.

Kerja sama dengan PT KAI, Star Media Nusantara hadirkan 'Travel With The Stars' (Foto: IST)

Para talent yang tampil di dalam kereta dan menyumbangkan lagu hits-hits mereka yang akan dinikmati para penumpang yang hadir. Tidak hanya itu, para penumpang juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para talent dalam acara Meet and Greet yang juga akan dilangsukan di rangkaian Kereta Argo Wilis.

Star Media Nusantara berharap melalui kerjasama ini bisa memberikan pengalaman yang baru untuk para fans yang ingin menyaksikan para idola mereka secara langsung. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk untuk mendekatkan para penggemar dengan fans setia mereka.

(van)