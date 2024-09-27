16 Artis Star Media Nusantara Masuk Nominasi Asian Television Award

JAKARTA - Deretan artis Star Media Nusantara sukses masuk nominasi Jupiter Music Awards, sebuah ajang penghargaan bagian dari Asian Television Awards.

Ayu Ting Ting, Ghea Indrawaru, Marion Jola, Novia Bachmid, Mahalini, Ziva Magnolya, Tiara Andini, Salma Salsabil dan Anneth masuk dalam nominasi Most Popular Solo Female Performer.

Penyanyi Andmesh Kamaleng, Nuca, Mark Natama, Nyoman Paul, dan Rony Parulian bersaing dalam nominasi Most Popular Solo Male Performer. Sementara Anggis Devaki menembus nominasi Hottest Trending Rookie.

16 Artis Star Media Nusantara Sukses Tembus Nominasi Asian Television Award. (Foto: MNC Media)

Keberhasilan 16 artis Star Media Nusantara itu membuktikan penyanyi Indonesia punya daya saing di tingkat Asia. Karena itu, dukung penyanyi favoritmu untuk memenangkan masing-masing kategori.

Caranya, unduh aplikasi my1pick dan buat akun. Lalu klik menu ‘vote’ pada aplikasi kemudian pilih menu ‘Asian Television Awards’. Dari sini, silakan pilih nominator favorit Anda.

Dukung penyanyi favorit Anda dalam Jupiter Music Awards, sehingga mereka bisa membawa nama Indonesia ke pentas internasional.*

(SIS)