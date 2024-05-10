Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tio Pakusadewo Jadi Ketua RT Panutan Warga dalam Series Kartu Keluarga

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |20:36 WIB
Tio Pakusadewo Jadi Ketua RT Panutan Warga dalam Series <i>Kartu Keluarga</i>
Tio Pakusadewo jadi ketua RT dalam series baru Vision+, Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Selain Roy Marten, Tio Pakusadewo merupakan salah satu aktor veteran yang terlibat dalam series baru Vision+, Kartu Keluarga. Sukhdev Singh sang sutradara memercayakan peran Pak RT kepadanya.

Karakter tersebut digambarkan sebagai sosok panutan dengan karakter religius dan selalu taat aturan. Dalam series ini, Tio akan beradu akting dengan sederet aktor ternama lainnya, seperti Dimas Anggara, Tora Sudiro, dan Bunga Zainal.

Series Kartu Keluarga merupakan drama keluarga yang dikemas ringan dan menghibur. Kisahnya tentang perjuangan seorang single mother dalam memberikan pendidikan terbaik untuk putranya.

Tak hanya hubungan ibu dan anak, series ini juga menyuguhkan kisah cinta, persahabatan, dan juga pengorbanan. Akting ciamik Tio Pakusadewo anaknya. Series ini juga akan menyajikan kisah tentang cinta, persahabatan, dan pengorbanan. 

Penasaran dengan akting ciamik Tio Pakusadewo dalam series Kartu Keluarga? Nantikan series ini di Vision+ dan pastikan Anda telah mengunduh aplikasinya di Play Store dan App Store di sini.

Anda bisa menikmati delapan episodenya dengan berlangganan Vision+ Premium yang menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Jangan lupa memberikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
