HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Tak Akan Tinggalkan Harvey Moeis Meski Terjerat Kasus Korupsi Timah

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |22:02 WIB

Sandra Dewi tak akan tinggalkan Harvey Moeis meski terlibat kasus korupsi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Sandra Dewi, Harris Arthur menegaskan kliennya telah berkomitmen untuk tetap menjaga bahtera rumah tangga meskipun terjerat kasus korupsi Timah senilai Rp271 Triliun.

Diketahui, kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 menyeret Harvey Moeis beserta 15 tersangka lainnya.



"Nggak ada, saya yakin nggak ada keinginan pisah dan tetap menemani sampai kapanpun. Dia bilang sama saya prof saya akan menemani sampai maut memisahkan," ungkap Harris Arthur saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat Kamis (16/5/2024).

Selain itu, Harris juga mengungkapkan kondisi anak-anak Sandra Dewi sejauh masih baik-baik saja dan dalam pengawasan kliennya.

"Kondisi anak-anak baik-baik aja dan tetap sekolah seperti biasa tetap pengawasan," ucap Harris Arthur menambahkan.

Di sisi lain untuk kondisi Harvey Moeis pasca ditahan selama dua bulan lamanya, Harris Arthur mengatakan kalau kliennya dalam keadaan baik-baik saja.

Harvey Moeis sendiri telah menjadi perbincangan hangat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Timah.

"Baik, sangat baik dan saya minta rekan media kita sama-sama mengedepankan azas praduga tak bersalah. Giring opini yang positif positif jangan menyesatkan," tutur Harris.

Telusuri berita celebrity lainnya
