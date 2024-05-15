Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Kelelahan Usai Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja merampungkan pemeriksaan Sandra Dewi, terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 menyeret Harvey Moeis.

Pantauan di lokasi, Sandra Dewi keluar dari Kejagung sekitar Pukul 18.40 WIB, setelah 10 jam diperiksa terkait kasus dugaan korupsi menyeret suaminya.

Di hadapan awak media, Sandra Dewi tak banyak memberikan pertanyaan usai diperiksa.

Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur turut mendampingi mengaku Sandra Dewi kelelahan sehingga tak banyak memberikan statement perihal kasus dugaan korupsi.

"Tolong buka jalan, dia capek, nanti aja ya (untuk wawancara)," kata Harris Arthur saat mendampingi Sandra Dewi di Kejagung Rabu (15/5/2024).

Setibanya di dekat sebuah mobil Innova berwarna hitam, Sandra Dewi pun mengucapkan terimakasih kepada awak media telah menunggu pemeriksaannya.

"Terimakasih ya teman-teman," ucap Sandra Dewi sambil mengatupkan kedua tangannya.

Kemudian Sandra Dewi pun langsung masuk kedalam sebuah mobil Innova lalu bergegas meninggalkan awak media.

Adapun pemeriksaan Sandra Dewi hari ini adalah untuk mendalami asal-usul kepemilikan harta dari istri tersangka Harvey Moeis tersebut.

"Pemeriksaan untuk mendalami kepemilikan harta dari yang bersangkutan," kata Ketut kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

