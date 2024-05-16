Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kejagung Panggil Sandra Dewi 2 Kali Guna Mendalami Pemisahan Harta dengan Harvey Moeis

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:35 WIB
Kejagung Panggil Sandra Dewi 2 Kali Guna Mendalami Pemisahan Harta dengan Harvey Moeis
Sandra Dewi dipanggil Kejagung 2 kali terkait pemisahan harta dengan Harvey Moeis (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi sudah dua kali diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 menyeret Harvey Moeis.

Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini Sandra terlihat diperiksa selama 10 jam.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, pemeriksaan Sandra Dewi hari ini dalam rangka untuk mendalami pemisahan harta dengan suaminya, Harvey Moeis.

Sandra Dewi

Sandra Dewi dipanggil Kejagung 2 kali terkait pemisahan harta dengan Harvey Moeis (Foto: MPI)


"(Pemeriksaan) untuk membuat terang, sebenarnya sejauh mana pemisahan harta antara tersangka HM (Harvey Moeis) dengan saudari SD (Sandra Dewi)," papar Kuntadi dalam konferensi pers di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Rabu, 15 Mei 2024 malam.

Kuntadi juga menerangkan bahwa sejauh ini pihaknya telah menyita beberapa harta milik tersangka Harvey Moeis diduga berasal dari hasil korupsi.

Namun untuk harta Harvey lainnya, pihak Kejagung belum mengetahui secara jelas asal-usul dari kepemilikannya tetapi masih baru dilakukan pemblokiran.

"Harta-harta  belum jelas kedudukannya saat ini sedang kita blokir untuk ditelusuri sejauh mana keterkaitannya," terang Kuntadi.

1 2
