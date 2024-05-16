Selebgram Mega Amelia Minta Mantan Suami Mengakui Anak Biologisnya

JAKARTA - Selebgram Mega Amelia melayangkan gugatan pada mantan suaminya Kasla Kuswanto alias Wawan terkait nafkah anak dan asal-usulnya. Gugatan tersebut bahkan telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Karawang dengan nomor perkara 546/Pdt.G/2024/PA.Krw, 06/02/2024.

Dalam gugatan itu, Mega menuntut uang sebesar Rp1,2 miliar kepada mantan suaminya. Diketahui, uang tersebut merupakan total keseluruhan yang harus dibayarkan Wawan selaku ayah kandung bocah bernama Vino selama 21 tahun, dengan rincian Rp5 juta dikali 12 bulan hingga 21 tahun lamanya.

Selain soal nafkah, Mega Amelia juga meminta mantan suaminya untuk mengakui bahwa bocah berusia 8 bulan bernama Vino adalah benar merupakan anak biologisnya. Bayi Vino sendiri diakui Mega hadir ke dunia usai dia dan Wawan melakukan pernikahan siri.

Sayangnya, Wawan disebut tak berani melakukan test DNA meski sudah satu bulan diberikan waktu untuk berpikir oleh pihak Pengadilan Agama Karawang.

"Kemarin, Pengadilan Agama Karawang memberikan putusan sela kepada Wawan dan memerintahkan untuk melakukan test DNA dalam waktu satu bulan. Sayangnya waktu itu tidak digunakan Wawan dengan baik," ujar Yayan Riyanto selaku kuasa hukum Mega Amelia kepada wartawan di Pengadilan Agama Karawang, Rabu, 15 Mei 2024.

Selebgram Mega Amelia minta mantan suami akui anak biologisnya (Foto: Ist)

Lebih lanjut, Yayan mengatakan bahwa waktu satu bulan seharusnya cukup bagi Wawan untuk berpikir dan melakukan tes DNA, apabila dia yakin jika Vino bukanlah anak biologisnya. Sayang, Wawan justru keberatan melakukan tes DNA.

"Jika dia yakin bahwa Vino bukan anaknya, maka dia berani test DNA untuk bersihkan namanya. Sayangnya hal itu tidak dilakukannya. Dan hal itu disebutkan juga melalui pengacaranya bahwa kliennya keberatan melakukan test DNA," jelas Yayan.

Selain itu, Mega Amalia menegaskan jika dirinya hanya ingin meminta Wawan untuk bertindak sebagai lelaki jantan dan bertanggung jawab dengan memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan Mega sendiri mengaku sudah meminta maaf pada istri pertama sang mantan suami sekaligus menjelaskan jika Wawan memiliki anak darinya.

"Saya hanya meminta Kasla untuk bertanggung jawab dengan mengakui anaknya dan memberikan nafkah untuk anaknya. Jika dia menolak itu akan membuat orang sakit hati dan keluarga besarnya juga sakit hati," papar Mega.