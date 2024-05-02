Kuasa Hukum Bantah Gaga Muhammad Diboikot Netizen, Siap Kembali Jadi Selebgram

JAKARTA - Gaga Muhammad akan melanjutkan kariernya sebagai selebgram setelah bebas dari penjara, pada 18 April 2024. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, pada 30 April silam.

“Saya rasa, dia akan tetap jadi selebgram ya. Karena itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan dia bahkan sebelum ada kasus ini. Jadi dia tidak akan jauh-jauhlah dari dunia itu,” katanya.

Fahmi juga meragukan rumor yang mengatakan netizen akan memboikot Gaga Muhammad. Dia menegaskan, sejauh ini tidak ada pihak yang memboikot mantan kekasih mendiang Laura Anna tersebut.

“Tidak ada boikot. Mungkin seruan boikot itu hanya ungkapan beberapa oknum saja. Saya rasa, netizen tidak ada keinginan lah untuk memboikot Gaga. Apalagi kan dia sudah mempertanggungjawabkan kesalahannya,” tuturnya Fahmi Bachmid.