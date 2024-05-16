Chacha Thaib Sedih Bisma Rocket Rockers Tak Gubris Pesan Singkat Anaknya

JAKARTA - Chacha Thaib kembali mengungkapkan kesedihan terkait sikap mantan suaminya, Bisma Rocket Rockers, yang dinilai tak peduli dengan anak.

Hal ini disampaikan Chacha melalui laman X-nya dengan mengunggah foto tangkap layar berisi pesan singkat Binar untuk Bisma.

Sang anak disinyalir menyesal telah memblokir nomor Bisma. Dia pun mengaku rindu dengan sang ayah karena lama tak berjumpa.

Melihat hal itu, pemilik nama asli Annisa Nadzirani Thaib tersebut menyarankan sang anak untuk membuka blokir dan mengirimkan pesan untuk Bisma.

Namun sayang, Bisma tak membalas satupun pesan anaknya meski tanda telah membaca sudah menjadi biru.

"Apa gue salah ya kemarin ngeramein? Salah gue mungkin ya karena kemarin bahas soal nafkah sampe akhirnya anak gue udah sebegininya tetep nggak dibales juga," tulis Chacha Thaib dikutip Kamis (16/5/2024).

Wanita 34 tahun itu pun mengaku bingung dengan sikap Bisma yang sangat acuh dengan anaknya.

"3 hari l nangis karena kangen akhirnya gue bilang yaudah unblock aja, chat duluan minta maaf dan bilang kangen. Gue harus apa sih?" lanjut Chacha.

Melihat pesannya tak dibalas, anak Bisma Rocket Rockers pun meminta sang bunda tak lagi menyuruhnya untuk mengirim pesan apapun. Bocah 10 tahun itu pun menilai upaya tersebut sangat sia-sia.

