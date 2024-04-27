Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bisma Rocket Rockers Bantah Beri Nafkah untuk Makan Anak Rp8 Ribu Per Hari

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |12:01 WIB
JAKARTA - Bisma Rocket Rockers tengah menjadi perbincangan hangat usai sang mantan istri, Annisa N. Thaib mengungkap soal kelakuannya terhadap anak mereka.

Wanita yang akrab disapa Chacha Thaib itu geram lantaran Bisma meminta dirinya untuk tak menyekolahkan anak mereka dan memberikan makanan dengan jatah Rp8 Ribu perhari.

Bisma pun memberikan penjelasannya terkait bukti chat yang dibagikan sang istri soal jatah makan tersebut. Bisma menuliskan pernyataan melalui unggahan Instagram pribadinya.

Mulanya, Bisma menuliskan permintaan maaf lantaran menyadari bahwa permasalahan ini telah memicu kegaduhan. Dia juga menyayangkan permasalahan ini menjadi konsumsi publik.

"Dengan rendah hati, saya meminta maaf terlebih dahulu atas segala kegaduhan dan pemberitaan tentang saya dan keluarga. Yang semua berawal dari potongan chat yang seharusnya hanya menjadi konsumsi pribadi, dengan sangat disayangkan jadi terangkat ke permukaan di media sosial," ujar Bisma dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @bismarockers, Sabtu (27/4/2024).

Pemilik nama lengkap Bisma Aria Nugraha itu pun membenarkan bahwa dia mengirim chat kepada mantan istrinya dengan menyebut nominal 8.000.

Tapi, bukan berarti dia benar-benar memberlakukan hal itu. Bisma menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak hanya memberikan 8000 per hari untuk jatah makan anaknya sebagai kewajibannya.

"Potongan chat yang menyatakan soal nominal uang makan untuk anak saya sebesar 8.000, hal itu merupakan respon sesaat ketika chat itu terjadi. Dan pada kenyataannya, saya tidak pernah memberikan uang makan senilai angka tersebut sampai sekarang. Alhamdulillah selalu diberikan rezeki untuk kewajiban saya menafkahi anak saya setiap harinya," ungkapnya.

Tudingan bahwa dirinya menelantarkan anaknya dinilai berlebihan. Bisma meyakini bahwa dirinya tak pernah menelantarkan anaknya, hanya saja dia memahami bahwa perhatian yang tercurah terbilang masih kurang.

"Ada anggapan bahwa saya menelantarkan anak? Menurut saya kalimat itu berlebihan. Karena saya masih memberikan perhatian namun intensitasnya yang kurang, tapi bukan menelantarkan. Itu 2 hal yang berbeda," ujarnya.

