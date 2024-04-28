Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bisma Rocket Rockers Bantah Minta Anak Berhenti Sekolah, Hanya Terlambat Transfer Uang SPP

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |08:40 WIB
Bisma Rocket Rockers Bantah Minta Anak Berhenti Sekolah, Hanya Terlambat Transfer Uang SPP
Bisma Rocket Rockers bantah minta anak berhenti sekolah (Foto: Instagram/bismarockers)
A
A
A

JAKARTABisma Rocket Rockers akhirnya buka suara terkait ucapan mantan istrinya, Chacha Thaib yang menyebut jika dia meminta agar anaknya tak usah sekolah. Bahkan Chacha pun sempat bicara soal sang bassis yang hanya memberikan makanan dengan jatah Rp8 Ribu per hari.

Lewat Instagramnya, Bisma pun membantah bahwa dirinya meminta agar anaknya berhenti sekolah. Ia justru menyebut bahwa keadaan pandemi membuat situasi tidak kondusif sehingga dirinya berupaya untuk mencari solusi soal pendidikan anaknya.

"Terkait potongan chat yang berisi untuk memberhentikan sekolah anak saya, itu chat lama beberapa tahun ke belakang, dan saat itu kondisi masih belum kondusif karena pandemi. Tapi saya berniat sifatnya itu sementara untuk hal yang urgent, dan akan dilanjutkan seiring upaya yang saya terus maksimalkan di saat itu," ujar Bisma dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @bismarockers.

Bisma juga mengaku bahwa dirinya memang sempat terlambat mentransfer uang SPP untuk sekolah serta nafkah untuk anaknya karena pendapatannya yang berkurang. Tapi bukan berarti dia lalai akan kewajibannya.

Bisma Rocket Rockers

Bisma Rocket Rockers bantah minta anak berhenti sekolah (Foto: Instagram/bismarockers)

"Masuk ke bulan April 2024, di mana kondisi keuangan saya kembali drop, karena dari bulan Februari 2024 saya berhenti bekerja untuk GVFI dan jujur secara pendapatan menjadi berkurang, sehingga di bulan April 2024 ini terjadi keterlambatan transfer untuk membayar SPP bulan April 2024 dan uang mingguan anak saya selama 3 minggu tersisa di bulan April 2024," ungkapnya.

1 2
