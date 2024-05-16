Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Roy Marten Dampingi Anak di Polda Bali Usai Ditipu Ratusan Juta Terkait Sewa Villa

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:35 WIB
Roy Marten Dampingi Anak di Polda Bali Usai Ditipu Ratusan Juta Terkait Sewa Villa
Roy Marten dampingi anak di Polda Bali (Foto: Instagram/roymarten5213)
JAKARTA - Putri aktor senior Roy Marten, Monique Arditi Marten, didampingi sang ayah untuk membuat laporan di Polda Bali terkait kasus dugaan penipuan properti berupa villa. Tak hanya ditemani sang ayah, Monique juga turut didampingi oleh sang kakak, Gading Marten untuk membuat laporan atas musibah yang tengah dialaminya.

Roy Marten menerangkan bahwa dugaan penipuan ini bermula dari ketertarikan putrinya dengan iklan yang dipajang oleh CV Bali Jaya Properties.

"Kami melaporkan bahwa anak kami merasa ditipu ketika menyewa vila selama 20 tahun. Janji Bulan November jadi, tapi sampai saat ini tidak jadi," kata Roy Marten di Polda Bali, Rabu, 15 Mei 2024.

"Jadi sudah invest kurang lebih Rp980 juta, tapi sampai sekarang vilanya tidak jadi," sambungnya.

Roy juga mengatakan, selain putrinya, masih ada banyak korban lainnya. Sehingga, laporan tersebut sengaja dibuat untuk mencegah hal serupa terulang kembali.

Roy Marten

Roy Marten dampingi anak di Polda Bali (Foto: Instagram/roymarten5213)

"Sempat dialihkan ke villa lain, juga tidak jadi. Jadi kami laporkan, tidak hanya kami, tapi ada puluhan orang lainnya," jelasnya.

Monique sendiri mengatakan bahwa dirinya mengaku tertarik saat menemukan iklan CV Bali Jaya Properties dengan Rizky Paulus Ketameri selaku Direktur Developmentnya, yang menawarkan 34 unit villa untuk jangka waktu 20 tahun.

Bahkan pihak CV menjanjikan akan membangun vila dalam enam bulan kedepan, setelah pihaknya telah membayar 50 persen.

Tak tanggung-tanggung, total investasi keduanya ditaksir mencapai Rp980 juta.

"Kami suka vilanya dan dimulai transaksinya tahun lalu di bulan Maret 2023, total harganya Rp980 juta. Dia bilang harus bayar 50 persen pas kami tanda tangani, katanya vila itu akan dibangun dalam 6 bulan. Kami bayar dan tiap bulan ada termin pembayaran," ungkap Monique.

Sayangnya, pembangunan villa yang sebelumnya dijanjikan itu mandek sejak bulan Juli-Agustus. Mengetahui hal itu, Monique sempat menanyakan masalah tersebut kepada pihak CV Bali Jaya dan kurang mendapatkan hasil memuaskan.


