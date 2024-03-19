Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Donny Kesuma Ogah Pakai Narkoba Gegara Diingatkan Roy Marten dan Rutin Ikut Penyuluhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:05 WIB
Donny Kesuma Ogah Pakai Narkoba Gegara Diingatkan Roy Marten dan Rutin Ikut Penyuluhan
Donny Kesuma ungkap alasan ogah pakai narkoba (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Donny Kesuma sempat menceritakan soal kehidupannya sebelum terbaring lemah di ICU lantaran mengalami lemah jantung. Dalam YouTube milik Melaney Ricardo, Donny mengaku bahwa ia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan narkoba.

Padahal, Donny sendiri sudah 20 tahun terakhir kerja di tempat hiburan malam. Namun, ia tak pernah sampai menyentuh barang tersebut apalagi mengkonsumsinya.

"Banyak senior-senior saya yang juga membantu saya terhindar dari obat-obatan. Kayak om Roy Marten, meskipun pengalaman dia lebih banyak pokoknya dia melarang saya (kecemplung narkoba)," kata Donny Kesuma dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (19/3/2024).

Bukan hanya dinasehati Roy Marten, Donny juga mengaku sempat mendapat pesan dari almarhum Didi Mirhard. Aktor era 90an itu rupanya tak ingin melihat Donny Kesuma sebagai junior terjerat narkoba ditengah kariernya.

Donny Kesuma

Donny Kesuma ungkap alasan ogah pakai narkoba (Foto: Instagram/donnykesumaofficial)

"Terus Almarhum Didi Mirhard, dia bilang 'lo pokoknya mau jadi apa (boleh), nggak boleh (pake) lo pokoknya, gue nggak mau tahu, pokoknya gue gamparin lo'," kata Donny.

Selain itu, kegiatan Donny bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menjadi salah satu faktornya ogah mencicipi barang haram tersebut. Bahkan dengan seringnya ia mengikuti penyuluhan bersama BNN, bintang film My Idiot Brother ini justru semakin paham soal dampak buruk pemakaian narkoba.

"Saya juga sering ikut Dokter Victor dari BNN. Itu sering penyuluhan kemana-mana, dari situ saya tahu bahaya narkoba, dampaknya seperti apa, Alhamdulillah saya bisa menghindari," ujarnya.

(van)

