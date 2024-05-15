Darius Sinathrya Bangga Anaknya Ikut Seleksi Timnas Indonesia U-16

JAKARTA - Darius Sinathrya sangat bangga dengan putranya, Diego Andreas Sinathrya tengah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U-16 di Yogyakarta.

Darius mengatakan bahwa hal tersebut merupakan impian setiap pesepakbola di dunia, selalu mempunyai cita-cita untuk membela Timnas.

"We are proud parents! Diego bisa sampai titik ini, salah satu impian dan motivasi terbesar untuk bisa bermain sepakbola membela Indonesia," kata Darius Sinathrya dalam akun instagram miliknya @darius_sinathrya pada Rabu (15/4/2024).

Suami Donna Agnesia itu juga memotivasi setiap pesepakbola di Tanah Air untuk selalu berjuang dan berproses dalam mengembangkan bakatnya.

"Masih harus berjuang dan terus berproses, bersama dengan teman-teman lainnya yang juga punya impian yang selalu sama," ucapnya menambahkan.

Darius juga mengingatkan kepada setiap pemain bola untuk selalu memberikan terbaik dalam sesi latihan, sekaligus mengikuti arahan dari pelatih agar dapat dilirik membela Timnas.

"Selalu berikan yang terbaik dalam setiap sesi latihan, ikuti arahan pelatih, terus motivasi diri dan bawa semua dalam doa, jadi sahabat dan keluarga yang baik, bangun semangat & mental pemenang bersama2," terang Darius.

Di akhir kalimat, Darius mengucapkan terima kasih kepada pelatih Timnas Indonesia U-16, Coach Nova Arianto yang telah memberikan kesempatan kepada putranya untuk mengikuti seleksi Timnas U-16.

Besar harapannya, Diego dapat dipilih untuk memperkuat Timnas Indonesia U-16 dalam ajang bergengsi kedepannya.

"Semoga Diego bisa terus berada di dalam tim & memperkuat Timnas U-16 di berbagai ajang nanti. Keep the Faith! God bless you!!," tutupnya.