HOT GOSSIP

Timnas Indonesia Menang Atas China, Darius Sinathrya: Terima Kasih buat Perjuangan Kalian!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |09:10 WIB
Timnas Indonesia Menang Atas China, Darius Sinathrya: Terima Kasih buat Perjuangan Kalian!
Darius Sinathrya sambut kemenangan Timnas Indonesia atas China. (Foto: Instagram/@darius_sinathrya)
JAKARTA - Darius Sinathrya menyambut hangat kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas China di laga kesembilan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan itu memastikan Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi. 

“Tiga poin lawan China bawa Garuda makin dekat LOLOS ke Round 4 WCQ!!” katanya sambil mengunggah foto selfie memamerkan logo Garuda di jersey yang dikenakannya lewat Instagram, pada 5 Juni 2025.

Darius Sinathrya
Darius Sinathrya sambut kemenangan Timnas Indonesia atas China. (Foto: Instagram/@darius_sinathrya)

Darius Sinathrya menegaskan, perjalanan Ole Romeny cs tidak mudah ke depannya. Namun dia menilai, selalu akan ada harapan untuk setiap perjuangan dan kerja keras. “Terima kasih buat perjuangan kalian!!” katanya menambahkan. 

Menonton laga Indonesia vs China kali ini, Darius mengaku, tidak ditemani sang istri, Donna Agnesia. Pasalnya, presenter cantik itu diketahui sedang berada di Portugal bersama anak-anaknya. 

Walaupun harus menonton sendiri di rumah, namun Darius Sinathrya mengaku, tetap merasakan euforia penonton di Gelora Bung Karno. “Nonton sendirian di kamar dan seru-seruan sendiri!!” tuturnya menambahkan.

