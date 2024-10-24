Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keren, Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |11:52 WIB
Keren, Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal
Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal (Foto: IG Darius)
A
A
A

JAKARTA - Diego dan Lionel, putra Darius Sinathrya dan Donna Agnesia, memulai perjalanan baru dalam pendidikan formal sekaligus sepakbola di Portugal. 

Setelah sebelumnya menimba ilmu di Akademi PSG, Prancis, kini mereka melanjutkan pendidikan di negara yang dikenal dengan tradisi sepakbolanya yang kuat.

Darius membagikan momen ketika ia menemani Diego dan Lionel pada hari pertama sekolah di Portugal. Meski keduanya bersekolah di tempat yang berbeda, Darius merasa bangga dan sekaligus berat hati karena harus kembali ke Indonesia sementara kedua putranya tetap di Portugal.

Keren, Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal
Keren, Anak Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Lanjutkan Pendidikan Sepakbola di Portugal

"Waktunya pulang dan pisah sama the boys," tulis Darius dalam unggahannya di Instagram, Kamis (24/10/2024).

Beberapa minggu terakhir, Darius menghabiskan waktu di Portugal untuk membantu mempersiapkan kepindahan anak-anaknya. Ia sangat memahami pentingnya keseimbangan antara pendidikan formal dan pelatihan sepakbola, sehingga Diego dan Lionel tetap menjalani pendidikan akademis di samping mengasah keterampilan sepakbolanya.

"Selesai sudah semua proses awal perpindahan Lio & Diego ke Portugal, negara baru tempat mereka akan melanjutkan sekolah dan sepakbola," tambah Darius.

Darius juga memberikan pesan menyentuh kepada Diego dan Lionel, menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin dalam membagi waktu antara sekolah dan latihan. Ia percaya bahwa usaha yang konsisten akan membuahkan hasil yang baik.

"Be good boys, sekarang semua tergantung kalian untuk terus sekolah dan latihan lebih giat lagi. Kami semua percaya kalian bisa terus berkembang dan naik level," ujarnya penuh harapan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
