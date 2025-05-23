Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Darius Sinathrya Antar Jenazah Sang Ayah ke Yogyakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |16:14 WIB
Darius Sinathrya Antar Jenazah Sang Ayah ke Yogyakarta
Darius Sinathrya Antar Jenazah Sang Ayah ke Yogyakarta (Foto: Instagram Darius)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Darius Sinathrya tengah berduka cita karena sang ayah, Pudjono Sugiardho Kartoprawiro, meninggal dunia pada Rabu, 21 Mei lalu. Kepergian sang ayah bertepatan dengan ulang tahun Darius yang ke-40.

Saat ini, jenazah Pudjono Sugiardho Kartoprawiro sudah dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan. Darius sendiri pun turut mengantarkan jasad sang ayah ke Yogyakarta.

Hal ini dilihat dari video Instagram Story Darius yang mengunggah ulang postingan Donna Agnesia. Dalam unggahan itu, tampak ambulans yang membawa jenazah sang ayah mulai diberangkatkan sejak Kamis (22/5/2025) malam.

"Otw to Yogya," tulis Darius di unggahan Instagram-nya, dikutip Jumat (23/5/2025).

Aktor Darius Sinathrya tengah berduka cita karena sang ayah meninggal dunia (Foto: Instagram)

Sebelumnya, jenazah ayah Darius disemayamkan di rumah duka daerah BSD, Tangerang.

Misa Requiem pun telah digelar di kediaman Darius pada Rabu, 21 Mei 2025 - 19.30 WIB.

Momen haru juga terasa saat Darius mengabadikan foto dirinya, Donna, dan putrinya, Sabrina, di belakang peti jenazah Pudjono.

 

Halaman: 1 2
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
